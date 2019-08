Roma – Dieci nuovi autobus della serie City Mood sono stati messi in servizio questa mattina a Roma nel quartiere di Corviale. Andranno a servire le linee 889, 98 e 775.

La presentazione dei nuovi mezzi, arrivati a pochi giorni da quelli messi su strada a Tor Bella Monaca, e’ avvenuta al ‘Serpentone’ alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, davanti ad una ventina di cittadini e di alcuni autisti di Atac.

“Questi- ha spiegato Raggi- sono altri 10 autobus della fornitura di 227 (acquistati tramite piattaforma Consip da Roma Capitale, ndr), che arriveranno entro ottobre. Ottanta di questi sono gia’ in strada. Quelli di oggi serviranno le linee di questo quartiere. È un altro pezzetto di successo della storia di Atac che prima era sull’orlo del fallimento e non aveva pezzi di ricambio. Abbiamo scelto di salvarla e ora abbiamo ricominciato a investire. È un percorso che vogliamo portare avanti con grande determinazione”.

La fornitura prevede complessivamente 227 bus, 116 a gasolio (euro 6) da 12 metri, e altri 20, sempre a gasolio, da 10 metri. Le altre 91 vetture, da 12 metri, sono a metano. I mezzi sono a due e tre porte, hanno tutti la pedana manuale e il posto per i portatori di disabilita’ e contengono fino a 109 posti (i 12 metri a gasolio). Tutti i mezzi sono dotati di impianto antincendio, videosorveglianza, climatizzatori, sistema Avm di localizzazione e conta passeggeri, monitor multimediali e cartelli indicatori a led. I mezzi sono coperti da una garanzia di cinque anni. L’obiettivo del Campidoglio e’ arrivare a 780 nuovi mezzi in 3 anni.