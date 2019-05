Così si potrà raggiungere Alpha Centauri in 20 anni

La notizia che si è divulgata in queste ore ha dell’incredibile: il poter raggiungere un latro sistema solare in appena 20 anni!

Per quanto strano sembrerebbe scientificamente possibile infatti degli scienziati hanno creato un piccolo velivolo, noto come wafercraft, con l’intenzione di spingerlo nello spazio con i laser e saperne di più su ciò che è fuori dall’universo.

Uno SPACECRAFT così piccolo da poter essere inserito nel palmo della mano, e questo oggetto potrebbe essere il primo a raggiungere un altro sistema stellare in meno di 20 anni.

Questa minuscola “navicella” spaziale è stata progettata da degli ingegneri dell’Università della California, Santa Barbara e pesa tanto quanto un pezzo di chewing gum. Ha avuto il suo primo volo di prova ad aprile e ha volato a più di 100.000 piedi, riuscendo a scattare 4.000 foto della Terra.

Questa nuova scoperta scientifica rivoluzionerebbe la storia dell’umanità dando cosi la possibilità di arrivare a vedere altre stelle e mondi. Improvvisamente il problema della velocità della luce sembra essere in parte risolto.

Se si considera che se utilizzando i razzi chimici tradizionali, ci vorrebbero 100.000 anni per raggiungere il sistema stellare più vicino, Alpha Centauri. Ma c’è un’altra opzione: usare i laser postati sulla Terra per spingere un velivolo leggero fino al 20% della velocità della luce, il che riduce il tempo di viaggio a Alpha Centauri a soli 20 anni.

Tuttavia i sistemi laser che dovrebbero spingere l’imbarcazione a velocità interstellari non esistono ancora, e questi apparecchi non sono ancora in grado di sopravvivere alle dure condizioni dello spazio.

Tuttavia diverse associazioni pubbliche e private stanno finanziando il progetto: dalla NASA, fino al miliardario russo Yuri Milner di Breakthrough Foundation. Non ci resta che aspettare, visto che il volo suborbitale è segnato per il prossimo anno.

Tuttavia si può essere ottimisti in quanto questa tecnologia sta trovando finanziamenti e nel breve periodo potrebbe essere utilizzata per esplorare velocemente il nostro sistema solare come Marte o al cintura di asteroidi, viaggiando anche a costi ridotti. E a lungo termine, il robot navicella potrebbe inviarci immagini ravvicinate di un altro sistema stellare. Infondo la medicina ci dimostra che l’essere umano è estremamente vulnerabile a vivere nello spazio. Tuttavia, le sonde ed i robot, hanno sempre dimostrato di cavarsela discretamente: si pensi alle missioni Voyager che come unico difetto avevano i lunghi tempi di percorrenza.

I progressi in astronomia e nelle scienze spaziali saranno presto velocizzati se il progetto andrà a buon fine.

Emiliano Salvatore