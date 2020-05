Grazie al lavoro di medici, paramedici, epidemiologi, forze dell’ordine e del popolo italiano che ha dato prova di autocontrollo: ora l’epidemia di Covid 19 è finalmente in calo. Adesso, finalmente, è quasi finita la quarantena e la gente si può affacciare alla normalità della vita che avevamo lasciato.

Tuttavia è importante non dimenticare l’insegnamento della storia, come diceva Cicerone nel De Ortore : “La storia in verità è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell’antichità”. (De Oratore, II, 9, 36) Questa sentenza è meglio nota nell’abbreviazione: “Historia magistra vitae”.

Purtroppo, nelle passate epidemie, sovente ci sono state delle ricadute le quali hanno causato più vittime della prima ondata. Basta portare l’esempio della più grande e ultima pandemia chiamata “la Spagnola”, che causò molte vittime in tutto il mondo, si ritiene che abbia infettato 500 milioni di persone nel mondo, pari ad un terzo dell’intera popolazione mondiale di allora. Stando ad alcune stime, la pandemia fece 50 milioni di morti a livello planetario, con un tasso di letalità stimato tra il 2% e il 10% , mentre l’influenza stagionale ha un tasso di letalità pari, in media, allo 0,1%. L’origine dell’influenza spagnola e tutt’oggi controversa pare che provenisse dalla Cina o dal Kansas (USA). Comunque, non venne dalla Spagna, gli spagnoli non prendendo parte alla Prima guerra mondiale e, quindi, non avevano interesse a nascondere l’esistenza di una malattia contagiosa e, per questo, furono i primi a divulgarne la notizia, a differenza delle Nazioni belligeranti che temevano un aumento delle diserzioni nelle loro armate.

È una infausta coincidenza che 100 anni dopo ci troviamo alle prese con una malattia pandemica: il Covid-19, che come la spagnola, ha come principale causa di morte una polmonite particolarmente severa ed il fatto di diffondersi nell’aria che ne favorisce la contagiosità.

Tuttavia, oggi, ci troviamo in un epoca più avanzata con maggiori potenzialità di quando apparve l’epidemia di spagnola e dovremmo avere nettamente maggiori possibilità di contenimento. Però soprattutto adesso che si parla di “ vittoria sul Covid -19” non bisogna farsi prendere dall’euforia e, per questa ragione, non si deve scordare quanto avvenne negli USA nella città californiana di San Francisco.

San Francisco ebbe il suo primo caso, a quanto pare dalle cronache dell’epoca, da un cittadino di ritorno da Chicago. Quindi il 23 settembre, il dott. William C. Hassler, responsabile della sanità di San Francisco, ordinò all’ospedale cittadino di mettere la sua casa in quarantena. La speranza era che queste azioni potessero fermare la diffusione della malattia, risparmiando San Francisco dall’epidemia. Tuttavia, entro il 9 ottobre la città ha avuto almeno 169 casi di influenza. Solo una settimana dopo quel numero era salito a oltre 2.000. Man mano che il numero di casi iniziava a crescere rapidamente, il consiglio di amministrazione della città ha emesso una serie di raccomandazioni al pubblico su come evitare al meglio l’influenza.

Ai cittadini di San Francisco fu chiesto di evitare luoghi affollati come sale da ballo, ristoranti, mezzi pubblici, mentre agli ospedali fu chiesto di ricoverare solo persone che ne avessero urgente necessità.

Nel giro di due giorni, tuttavia, l’ influenza Spagnola a San Francisco aveva raggiunto il consistente numero di 2.179 casi, e divenne chiaro all’ufficiale sanitario Hassler che una serie di misure più drastiche sarebbero state prese. Fu imposto dal sindaco della città di indossare le maschere e di mantenere distanza di sicurezza. Molti cittadini protestarono vedendosi lesi nelle loro libertà e alcuni comitati cittadini vedevano nelle maschere una analogia con il velo delle donne mussulmane. Si dovette fare appello al sentimento patriottico americano per convincere in parte la popolazione. Il giornale “The San Francisco Chronicle” ha descritto alcuni residenti della città che indossavano maschere che vanno dalla garza chirurgica standard alle creazioni che ricordano le sacche per il naso, dal velo yashmak di mussola di ispirazione turca alle fragili coperture in chiffon drappeggiate pigramente sulla bocca e sul naso.

Tuttavia, sappiamo che centinaia di persone vennero arrestate perché si rifiutavano di portare la maschera e vi furono dei ricorsi, poiché alcuni avvocati ritenevano questi obblighi incostituzionali.

Alla fine di ottobre, San Francisco aveva subito un totale di quasi 20.000 casi di influenza spagnola e oltre 1.000 morti. Tuttavia, la situazione era sufficientemente migliorata per Hassler da raccomandare di riaprire la città. Il 13 novembre il Board of Health ha votato per revocare i vari divieti a partire da sabato 16 novembre. Mano amano, tuttavia, con restrizioni sempre meno severe si iniziarono ad aprire bar, ristoranti, cinema, teatri, ecc.

Fu così che si arrivò alla cerimonia di riapertura ufficiale, celebrata dal fischio della sirena di una nave, alle 12.00 in punto del 21 novembre del 1918 che decretava alla città di San Francisco la fine delle restrizioni imposte.

Infatti, per circa tre mesi, da settembre a novembre, San Francisco aveva conosciuto un lockdown molto simile a quello che ha conosciuto l’Italia. A san Francisco il fischio della sirena, era il segnale che tutto tornava come prima, la città tornava a vivere e a poter recuperare le perdite economiche. Inoltre, fu l’occasione per la popolazione di poter finalmente festeggiare anche la fine della Prima guerra mondiale. La gente si riversò in strada e gettò via le mascherine delle quali si ricoprirono i marciapiedi, riaprirono i locali e la vita ricominciò più frenetica che mai.

Purtroppo, le celebrazioni sono state di breve durata. Il 7 dicembre, il sindaco Rolph, dopo essere stato informato da Hassler di una leggera recrudescenza della malattia, dichiarò pubblicamente che l’influenza era ancora una volta epidemia a San Francisco e chiese ai residenti di indossare di nuovo le loro maschere. Hassler credeva che l’epidemia fosse stata eliminata e che i nuovi casi fossero il risultato di estranei infetti da altre parti dello stato che entravano a San Francisco. Non sono state prese in considerazione le chiusure aziendali e i divieti di raccolta, poiché si riteneva che il mascheramento sarebbe stato tutto ciò che era necessario per liberare la città dalla malattia una volta per tutte.

Malauguratamente, in poche settimane l’ammontare dei casi d’influenza spagnola salì a più di trentamila e i morti arrivarono a tremila. A conti fatti, quando a metà febbraio l’Health Board degli Stati Uniti pubblicò i dati nazionali, così si seppe che San Francisco era la prima città statunitense per vittime di influenza spagnola oltre 3500 decessi e 45000 contagiati.

Riferendosi ai dati dell’epidemia spagnola: “Qui c’ è un prezioso tesoro di dati storici utili, il quale ha appena iniziato a essere utilizzato per dare forma alle nostre azioni“, ha scritto l’epidemiologo della Columbia University Stephen S. Morse in un’analisi dei dati. “Le lezioni del 1918, se ben tenute in considerazione, potrebbero aiutarci a evitare di ripetere la stessa storia oggi”.

Emiliano Salvatore