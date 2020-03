Il COVID19 costringerà il paese a un salto nel virtuale

E se oltre agli amici e agli amori virtuali, ripensassimo alle nostre vite in senso più ampio? Giusto il tempo per mandare a casa il nostro nuovo nemico virale?

Forse, con buona pace dei tradizionalisti, saremo costretti a trovare soluzioni alternative, sociali ed economiche, nell’ambito della realtà dematerializzata.

Proprio ieri, infatti, il dottor Mike Ryan dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), pronta a dichiarare la pandemia da coronavirus non appena arriveranno i dati dei contagi da Sud America e Africa, ha affermato che “non c’è al momento alcun segnale che ci dica che in estate il coronavirus sparirà come una normale influenza” (la Repubblica, 7 marzo 2020).

Se non sparirà in estate, vuol dire che ce lo porteremo dietro anche per il prossimo inverno, o fino a quando non sarà messo a punto un vaccino talmente efficace da depotenziare lui e le sue mutazioni.

Questa epidemia ci trova impreparati, sia dal punto di vista sanitario, e questo vale per tutti i paesi, sia tecnologico, e questo vale soprattutto per il nostro dove c’è un particolare ritardo nella realizzazione del progetto di banda ultralarga al livello pubblico, come ha sottolineato il 25 febbraio 2020 l’Amministratore delegato di Infratel, Marco Bellezza, alla Ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano.

Dobbiamo fare uno sforzo economico e organizzativo, non solo sul versante sanitario, dove medici e infermieri ci stanno facendo riscoprire la fierezza dell’italianità, ma anche su quello dell’Hi-Tech. Rimodulare, infatti, le nostre attività su supporti digitali avanzati potrebbe essere un modo per superare l’epidemia e per rilanciare il lavoro attraverso il telelavoro, le scuole e le università attraverso lo streaming, le famiglie con incentivi per l’acquisto di Pc e iPad.

Il futuro non ha uno sviluppo lineare e le sollecitazioni ambientali, come possono essere quelle di una emergenza sanitaria, potrebbero condurci a risposte inaspettate e tecnologiche. Anche il tampone-test per l’accertamento della positività al COVID19 è una risposta tecnologica a una sollecitazione.

Le opportunità che da qui a pochi anni potrebbero delinearsi sembrerebbero andare nella direzione di un mondo in cui i cinque sensi umani potranno essere digitalizzati. Una sfida questa, forse inattuabile e per certi versi raccapricciante, ma auspicabile quando il genere umano è messo in ginocchio da un virus mai incontrato prima.

Con la digitalizzazione dei sensi si potrebbe andare a lavorare, in vacanza o girare il mondo rimanendo all’interno della propria abitazione. “Questo potrebbe avere anche impatti positivi” afferma Michael Björn, Head of Research Agenda, Ericsson Consumer & IndustryLab, e Co-autore dello studio, “nella lotta al cambiamento climatico”. E non solo. Dalla ricerca, infatti, risulta che circa sei consumatori su dieci vorrebbero poter camminare attraverso foreste e campagne grazie alle tecnologie digitali, riconoscendo anche gli odori naturali di questi luoghi.

Questa potrebbe essere una nuova opportunità, soprattutto per le agenzie turistiche, quelle che più di tutte sono state messe spalle al muro dalla paura del contagio. Planare dalla dimensione del reale a quella dei visori della Realtà Aumentata, proponendo ai propri clienti un servizio futuristico e innovativo, sarebbe un modo per rilanciarsi.

Ma cosa è già attuabile per noi analfabeti digitali ai tempi del coronavirus?

Basta una connessione e un cellulare per avviare lo streaming su un social, e organizzare una presentazione “a porte chiuse” di un libro, una mostra, un convegno, una rappresentazione teatrale. Consegnare a domicilio prodotti provenienti dai negozianti del nostro quartiere per mantenere con loro un legame, e sostenere in questo modo la loro attività commerciale. Optare, ove possibile, per ordini attraverso videochiamate, utili a umanizzare il mezzo e a renderci riconoscibili.

Le idee per cambiare da subito le nostre abitudini, in un momento in cui le “raccomandazioni” sancite dal Consiglio dei Ministri ci suggeriscono di non stringerci la mano e di non superare la zona personale (al di sotto del metro), sono tante. Basta distrarsi dalla paura e mettere in moto l’energia.

Oggi il rischio di aprire la porta al “nemico pubblico numero 1”, che minaccia di intrufolarsi indisturbato tra le nostre cellule, sta mettendo a rischio non solo le nostre vite, trovandoci senza anticorpi e senza antidoti se non quelli della sana e robusta costituzione, ma anche il nostro sistema economico che si è fallacemente basato su politiche industriali e di mercato non più percorribili. Una fra tutte l’obsolescenza programmata, la grande follia dell’usa e getta che ha letteralmente sommerso il nostro mondo di rifiuti antropici impossibili da smaltire.

Non dimentichiamo, però, che l’emergenza economica prodotta dall’immobilismo sanitario del coronavirus potrebbe essere una grande occasione, non solo per il nostro paese ma per il mondo intero, per voltare pagina e ripensarci diversi.

Cosa potremmo portarci a casa da questa esperienza?

Sarebbe auspicabile fare uno passo in avanti democratico e coraggioso: dare avvio al tanto atteso #GreenNewDeal.

Come? Favorendo, con il sostegno economico urgente previsto dal governo Conte, che, come ha assicurato la Commissione Europea, non graverà sul calcolo del bilancio strutturale, le aziende produttive messe a terra dal coronavirus che vorranno dare avvio alla transizione verso l’utilizzo di energie rinnovabili, con buone idee non solo per creare e riadattare posti di lavoro, ma anche per immettere sul mercato prodotti ecosostenibili. Attività, quest’ultima, già resa possibile da alcune persone e aziende, premiate come #GreenHeroes dal progetto promosso da @AlessandroGasmann, con la consulenza tecnica di @KyotoClub e la collaborazione di @LaStampaTuttoGreen.

Sarebbe un modo per superare questa stagione dolorosa restituendo al pianeta, e quindi a noi stessi, un futuro sostenibile.

Basta non scoraggiarsi e dare sfogo alla creatività, la stessa che da secoli ha caratterizzato la cultura umana, il solo virus capace di renderci persone migliori.

Elena Martinelli