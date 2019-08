Crisi di governo, l’Italia dei sovranisti stacca la spina

A un giorno dall’apertura della crisi di governo di Matteo Salvini, la Lega presenta in Parlamento la mozione di sfiducia al governo Conte. Comunque la si voglia mettere, l’astuzia, il populismo e l’autarchia hanno prevalso. Si andrà al voto e ciò che accadrà, a meno di improbabili ribaltamenti dell’umore del paese, è che le minoranze che si formeranno alla Camera e al Senato si ridurranno a un “molesto” e fastidioso “orpello”.

Sarà la minaccia della manovra economica che avanza, la capitalizzazione del successo dei sondaggi inebriati dalla parola d’ordine “chiedo agli italiani pieni poteri” di Salvini, che dai suoi comizi del beachtour ha ora dopo ora logorato la pazienza del premier Conte, fatto sta che il vice premier leghista stacca la spina al governo Conte. Con il suo “da solo a testa alta” lanciato da Pescara si propone come nuovo premier di un partito piglia tutto e sovranista.

La minaccia era già arrivata pochi giorni prima, quando Salvini ha sottolineato l’incapacità dei Ministri del “no”. Ma un’aria di rottura era già presente nelle crepe dell’accordo pentaleghista, in quei botta e risposta all’acido muriatico tra il Salvini irremovibile e il Di Maio remissivo.

Il premier nella conferenza stampa di ieri sera ha tentato di ristabilire gli equilibri che il linguaggio autoreferenziale di Salvini aveva sbilanciato. Non sta a lui, dice infatti Conte, decidere lo scioglimento delle camere e i tempi della crisi politica. E questo lo ha detto con la massima chiarezza.

Ora gli scenari che si possono aprire nei prossimi giorni sono imprevedibili ed è già partito il “toto previsioni” tecniche e politiche.

Il Presidente della Repubblica Mattarella darà l’incarico a un governo di transizione che porterà il paese al voto o a un governo tecnico? Le camere si scioglieranno ad agosto? O a inizio settembre? Si voterà a ottobre? Quali saranno gli schieramenti che si presenteranno per aggiudicarsi la sessantaseiesima legislatura? Ma, soprattutto, come si cercherà la stabilità di governo necessaria a far fronte alle prossime scadenze?

Tra queste incognite, un rischio su cui si dovrà puntare l’attenzione è il ruolo che giocherà Matteo Salvini in queste settimane. Il vicepresidente del Consiglio, Ministro dell’Interno, Senatore, continuerà a gestire la macchina politica al Viminale provocando una forzatura parlamentare a cui l’Italia non è estranea? O si farà da parte? E Di Maio riuscirà a far cadere Salvini nella provocazione “prima voti insieme a noi il taglio dei parlamentari”?

Mentre le riflessioni e gli interrogativi sullo stato attuale si moltiplicano a dismisura, Nicola Zingaretti reclama l’unità del Pd e lancia a Matteo Renzi un SOS dalla nave spiaggiata del Pd, mentre l’ex premier della Leopolda continua a spendersi in recriminazioni. Il partito, non sapendo a dove guardare per stringere alleanze che possano portare a un’opposizione in grado di contrastare l’esuberante maggioranza che si verrebbe a creare qualora la Lega decidesse di presentarsi con Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, che invoca una coalizione sovranista, e/o con Forza Italia, cerca di sollecitare l’appoggio fantasma della società civile.

Papa Francesco, intervistato da La Stampa, si dice preoccupato “il sovranismo mi spaventa, porta alle guerre”, “il sovranismo è un atteggiamento di isolamento”, “si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934”. Bergoglio sottolinea anche la necessità di salvare l’Europa perché ha radici umane e cristiane. Aggiunge inoltre che “una donna” come Ursula von der Leyen “può ravvivare la forza dei Padri Fondatori. Le donne hanno la capacità di accumunare, di unire”.

Quindi l’Europa come intestataria benefica di interessi comuni, solidarietà e baluardo contro la guerra.

Oggi, come già accaduto in altre epoche, non si può fare a meno di rievocare le parole del filosofo e politico francese Étienne de La Boétie che con il suo “Discorso sulla servitù volontaria”, un volumetto di 30 pagine sempre attuale, ci sottopone una domanda fatidica, riflesso forse di questo paese: perché un popolo che potrebbe scegliere la libertà decide invece di sottomettersi volontariamente a un sovrano? Accanto a un naturale e innato desiderio di libertà, secondo il filosofo, gli uomini hanno anche un oscuro desiderio di servire.

Essere liberi, difendere la democrazia, vuol dire assumersi la responsabilità di scegliere e scegliere richiede attenzione, visione, studio, senso critico, tutte attività faticose che richiedono uno sforzo intellettuale. Così faticose da preferire l’uomo solo al comando che sceglie al suo posto.

Non dovremo stupirci, quindi, se ancora una volta gli italiani sceglieranno chi li esimerà dal faticoso compito di essere liberi.

Elena Martinelli