Dalle faglie dell’Etna si libera gas radon –

Le faglie dell’Etna rappresentano un triplice pericolo per le popolazioni, oltre a generare terremoti, fratturano il suolo ed emanano radon. Lo hanno scoperto ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che da molti anni tengono sotto controllo, su tutto il territorio nazionale, l’emanazione del radon dalle fratture del suolo.

Il radon è un gas cancerogeno che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) colloca nel “gruppo 1”, ovvero tra i più pericolosi per la salute umana, che non è presente solo all’esterno, in prossimità delle faglie, ma può accumularsi all’interno delle abitazioni rendendole pericolosamente insalubri.

Lo studio, a firma INGV, è stato pubblicato sulla rivista internazionale “Frontiers in Public Health – Environmental Health”.

Quello del monte Etna è un territorio particolare in quanto, sui suoi fianchi, affiorano numerose faglie che hanno una caratteristica: fratturano le rocce circostanti aumentandone in modo significativo la permeabilità. Ciò consente ai fluidi e ai gas presenti nel sottosuolo di muoversi più liberamente in quelle zone fratturate, raggiungendo la superficie con più facilità. Tra questi gas, emerge in superficie anche il radon.

L’Ingv, insieme all’Osservatorio Etneo (OE), ha monitorato il territorio del monte Etna per tre anni h24, registrando dati tramite 12 sensori posizionati in sette edifici sulle pendici del vulcano (a Giarre, Zafferana Etnea, Aci Catena, Aci Castello e Paternò).

I sensori hanno rilevato concentrazioni medie annue spesso superiori a 100 Bq/m3 (Bequerel per metro cubo), che corrisponde al valore di primo livello di attenzione per esposizione media annuale raccomandato dall’OMS.

In alcuni casi, tale concentrazione media è risultata maggiore di 300 Bq/m3, con punte superiori a 1000 Bq/m3 registrate per molti mesi consecutivamente.

Questi dati completano i rilevamenti delle concentrazioni di radon misurate nei terreni dell’Etna negli anni passati, che hanno mostrato valori variabili da poche migliaia a oltre 70.000 Bq/m3.

Dal 2015 sono state fatte analisi del radon anche in aria e, in particolare “indoor”, cioè all’interno delle abitazioni per verificare se il gas, non percepibile dai nostri sensi in quanto inodore, incolore e insapore, assume concentrazioni pericolose per la salute umana.

Lo studio documenta che le abitazioni con maggiore presenza di radon sono ubicate in prossimità di faglie attive. In altre parole, più le case monitorate erano ubicate in prossimità delle faglie, più è risultata alta la concentrazione di radon al loro interno.

Questo dato conferma, una volta di più, che la pericolosità delle faglie etnee è data non solo dalla loro sismogeneticità, ma anche dalla loro permeabilità ai gas, consentendo la risalita del radon, un potenziale problema per la salute della popolazione etnea, che ammonta quasi a un milione di persone, e pertanto appare opportuno e utile approfondire ed estendere questo monitoraggio a un campione di edifici maggiormente corposo.

Un problema che merita l’attenzione dei ricercatori che si occupano di valutare la salubrità degli ambienti abitati, anche considerando che il recente sisma del 26 dicembre 2018, colpendo pesantemente il versante sud-orientale dell’Etna, ha evidenziato ancora una volta la vulnerabilità del territorio etneo e la sua esposizione a fenomeni naturali di vario tipo.

Rita Lena