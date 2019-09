Dance for Oncology” (D4O) presentato ieri presso la sala stampa sella Camera dei Deputati

Dance for Oncology” (D4O) un progetto innovativo di danzaterapia dedicato ai pazienti oncologici, permette di migliorare l’umore, la condizione psico-fisica e ritrovare entusiasmo e gioia di vivere.

Un percorso rivoluzionario rivolto a uomini e donne che hanno affrontato o stanno affrontando una patologia oncologica: attraverso il ballo possono migliorare la qualità della loro vita beneficiando degli inconfutabili effetti positivi del ballo. In allegato l’elenco dei centri dove i pazienti potranno intraprendere il percorso di danzaterapia.

Il concetto di resilienza è ormai abbastanza noto; capacità di reagire ad un forte trauma, come può esserlo un percorso oncologico. E sicuramente l’attività fisica, oltre ad essere una ottima compagna di viaggio anche durante le terapie, risulta essere terapeutica. Il ballo, in particolare, sta rivoluzionando l’universo del percorso di recupero di molte patologie, soprattutto quelle neurologiche come l’Alzheimer e il Parkinson, e molti sono gli studi scientifici in proposito.

Socializzazione, coordinazione motoria, coordinazione musica/movimento, divertimento; il ballo è energizzante ed euforizzante.

In Italia sono 3,4 milioni le persone che vivono con una diagnosi di tumore.

La maggior parte di loro, attraverso le terapie oncologiche e chirurgiche, risolve il proprio percorso e prosegue nei controlli periodici.

Le donne colpite da un carcinoma della mammella – infatti – hanno una sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi dell’87%, e a 10 anni dell’80%. Una percentuale destinata a salire fino il 91% per le diagnosi di tumore alla prostata e significativa, del 65% per le neoplasie del colon retto.

Un universo di ex-pazienti che tornano ad una vita lavorativa ed affettiva di ‘normalità’; sempre più spesso questa normalità viene mantenuta anche nel percorso di cura, grazie alle figure dei caregivers (coloro che sostengono i pazienti nel percorso) e delle molteplici attività di supporto che attraverso l’associazionismo vengono messe in campo (laboratorio teatrale, ballo, premi letterari e medicina narrativa, nordic walking, pagaia e molto altro).

Donne e uomini con la necessità e il desiderio di ricrearsi un progetto di vita, di relazione, e di rapportarsi con la propria immagine corporea.

Anche i pazienti che vivono invece una situazione di malattia avanzata, hanno una buona percentuale di possibilità di stabilizzazione della malattia attraverso i nuovi percorsi della medicina di precisione e personalizzata. E anche per loro, a maggior ragione, deve esserci la massima attenzione al recupero psicofisico, e al mantenimento dello stato muscolare attraverso l’alimentazione e l’attività fisica.

“Dance For Oncology” mette i pazienti al centro dell’impegno dei clinici e dei maestri di ballo che, in collaborazione con tredici Centri oncologici, da settembre avvieranno i corsi in altrettante città – Roma, Cagliari, Palermo, Lecce, Napoli, Torino, Milano, Verona, Pisa, Cosenza, Catanzaro, Forlì, Messina.

“IncontraDonna onlus -spiega la Presidente, Adriana Bonifacino- già nei mesi scorsi, grazie ad un progetto europeo, ha testato la positività dell’utilizzo della danza come strumento per favorire il movimento, la socializzazione, e quindi combattere e prevenire le recidive in campo oncologico per le sole pazienti con tumore del seno. A quell’esperienza positiva e unica è seguita l’idea di un lavoro più ampio, che coinvolgendo i Centri di oncologia su rete nazionale, potesse avvicinare al ballo il maggior numero di pazienti per favorire così un complessivo miglioramento delle loro condizioni psicofisiche”.

Partner di IncontraDonna per “Dance for Oncology” sono la Fondazione per la Medicina Personalizzata presieduta da Paolo Marchetti e la Carolyn Smith Dance Academy.

Carolyn Smith è una delle ballerine più famose al mondo, Presidente della giuria di Ballando con le Stelle, giudice di gare di ballo a livello internazionale, ed è anche una paziente colpita da un tumore al seno che ha fatto della sua esperienza personale una battaglia per tutte le donne colpite da questa malattia. Il suo è un impegno costante di testimonianza coraggiosa che molte volte ha visto Carolyn affiancare IncontraDonna onlus in diverse campagne e progetti: e da qui la volontà di accompagnare la onlus in questa nuova ‘avventura’, ideando ‘Dance for Oncology – D4O’, progetto che ha ottenuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Samuel Peron, ballerino famoso e volto noto della televisione, accompagnerà Carolyn Smith nel percorso di formazione dei maestri di ballo delle 13 scuole che partiranno contemporaneamente il 23 settembre p.v.

Grazie anche alla partnership con Paolo Marchetti – oncologo di fama internazionale – e Presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata, sono state coinvolte le divisioni di Oncologia medica di 13 città italiane, dove i clinici di riferimento invitano i pazienti a seguire i corsi di ballo che hanno durata trimestrale. Una ‘prescrizione’ di salute finalizzata a migliorare la qualità della vita.

Il progetto complessivo prevede -oltre i corsi di ballo offerti gratuitamente nella prima fase- la

‘ informazione e formazione’ dei pazienti, attraverso la distribuzione gratuita di materiale informativo su stili di vita e su gli elementi base delle innovazioni terapeutiche in oncologia.

Per il sostegno al progetto si ringrazia POSTE ITALIANE; Con il contributo non condizionante di: MSD e ROCHE

Per aderire al progetto, richiedere informazioni ed essere costantemente informati sulle attività di D4O è attivo il sito www.dance4oncology.it e la mail di contatto contattaci@dance4oncology.it

ELENCO CENTRI ONCOLOGICI E SCUOLE DI BALLO ADERENTI

CITTA’

CENTRO ONCOLOGICO

SCUOLA DI DANZA

CATANZARO

POLICLINICO UNIVERSITARIO MATER DOMINI

CAMPUS UNIVERSITARIO SALVATORE VENUTA

UNITÀ OPERATIVA DI ONCOLOGIA MEDICA E UNITÀ OPERATIVA DI ONCOLOGIA MEDICA TRASLAZIONALE

A.D.D.S. FREE DANCE

COSENZA

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

PRESIDIO OSPEDALIERO DELL’ANNUNZIATA,

UNITA’ OPERATIVA DI ONCOLOGIA

COSENZA DANCE SPORT STUDIO

FORLI’

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (I.R.S.T.) – ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.), DIPARTIMENTO ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA CLINICA – MELDOLA (FC)

THE BOYS ROCK CLUB ASD

LECCE

OSPEDALE VITO FAZZI

POLO ONCOLOGICO

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI ONCOLOGIA MEDICA

SALENTO DANZE

MESSINA

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI ONCOLOGIA MEDICA

CENTRO DANZA SPORTIVA MARACAIBO

MILANO

FONDAZIONE I.R.C.C.S. (ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO)

ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

STRUTTURA COMPLESSA ONCOLOGIA MEDICA

ASD DANCE VISION

(SETTIMO MILANESE)

NAPOLI

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI I.R.C.C.S. (ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO) FONDAZIONE G. PASCALE

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ONCOLOGIA SENOLOGICA

CLUB MAJESTIC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA

PALERMO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE

UNITA’ DI ONCOLOGIA MEDICA

ALTERAZIONI TANGO

PISA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

UNITA’OPERATIVA DI ONCOLOGIA MEDICA 1

PASSION DANCE

ROMA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT’ANDREA

UNITA’ DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA DI SENOLOGIA (U.D.T.S.)

FUEGO LATINO

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I

CAGLIARI (SANLURI)

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

OSPEDALE ONCOLOGICO – A. BUSINCO

DAY HOSPITAL ONCOLOGIA MEDICA

TRIPUDIUM DANZE

TORINO

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

DIPARTIMENTO STRUTTURALE MEDICO DI ONCOLOGIA MEDICA

S. SPORTIVA FEDERCARIBE

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITAIRIA SAN LUIGI GONZAGA

WOMEN AGAINST LUNG CARCER IN EUROPE (WALCE) ONLUS

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ONCOLOGIA POLMONARE

VERONA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

OSPEDALE POLICLINICO G.B. ROSSI BORGO ROMA

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI ONCOLOGIA

ARTS STUDIO