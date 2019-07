D’Aprile: lunedì ci sarà masterplan complessivo su aree trasbordo Ama

Roma – “Ama e’ in condizione di mandarci la pianificazione complessiva delle attivita’ di trasbordo, quindi il masterplan, entro lunedi’. Trasmetteremo il documento a tutti i municipi per osservazioni da ricevere entro 4-5 giorni, dopodiche’ approveremo il masterplan con una determina dirigenziale della direzione”. Lo ha detto Laura D’Aprile, capo della direzione Rifiuti di RomaCapitale in una seduta ella commozione capitolina Ambiente sulle aree di trasbordo. La prima che partira’ sara’ quella di Saxa Rubra “che va nella direzione della dismissione graduale della trasferenza a Ponte Malnome”, ha aggiunto D’Aprile. Questa trasferenza, localizzata nel quadrante nord di Roma, gia’ sta operando, ha detto il componente del cda di Ama, Massimo Ranieri, ma a scartamento ridotto: “A Saxa Rubra stiamo facendo il trasbordo ma limitato, da mercoledi’ pomeriggio, con l’arrivo delle rampe e delle scale potremmo fare il vero trasbordo”. Roma Capitale con ordinanza della sindaca Raggi ha stabilito che durera’ per sei mesi e non oltre le 300 tonnellate al giorno “trasferite” dal mezzo di Ama che fa la raccolta a quello che raggiungera’ gli impianti di trattamento.