DataSnack. Raccontare l’Italia e il mondo in modo diverso

Raccontare l’Italia e il mondo in modo diverso. Dati in grafici accessibili a tutti per comprendere il mondo e ragionare con occhi diversi.

Mai come oggi abbiamo avuto accesso a così tanti dati.

Una risorsa preziosissima di informazioni che guardano alla realtà in modo oggettivo aiutando a comprendere fenomeni e a sfatare pregiudizi.

Dati che sono liberi e accessibili ma intrappolati in lunghi report e noiose tabelle.

DataSnack si pone l’obiettivo di esaltare questi dati, dandogli una forma, aggiungendogli valore e rendendoli davvero accessibili a tutti per raccontare l’Italia e il Mondo in modo diverso.

Come?

Attraverso grafici e piccole analisi pronte da digerire in 5 minuti (proprio come uno snack).

Non siamo giornalisti ma diffusori di consapevolezza attraverso dati che sono già disponibili ma che nessuno ha mai pensato di portare alla luce del grande pubblico.

Per ulteriori approfondimenti, invito a mettervi in contatto alla seguente email: data4snack@gmail.com

Per toccare con mano il nostro lavoro:

Newsletter: https://www.subscribepage.com/datasnack

Instagram: https://www.instagram.com/data4snack/