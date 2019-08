Demolizione Tangenziale: al suo posto sorgerà hotel, sede FS e centro direzionale

Roma – La demolizione della tangenziale est, il cui cantiere si e’ avviato questa mattina, e’ solo un tassello del grande disegno di trasformazione dell’area intorno alla stazione Tiburtina, destinata a diventare il nuovo centro direzionale di Roma. Il disegno complessivo, frutto del processo di vendita dei lotti di Fs a cavallo del fascio dei binari, e’ in fase di revisione a un tavolo a cui partecipano le stesse Ferrovie e il dipartimento Urbanistica del Comune di Roma. Si lavora a fari spenti, ma il progetto e’ chiaro, seppur non definito: sul lato ovest, proprio davanti al tratto di tangenziale che sara’ abbattuto, accanto alla stazione Tiburtina, sara’ realizzato un nuovissimo hotel con alcuni locali commerciali. Sul lato opposto, invece, non distanti dall’headquarter di Bnl, inaugurato l’anno scorso, sorgeranno gli edifici che caratterizzeranno il nuovo centro direzionale della Capitale. Si parla da tempo di due torri, una delle quali destinata, se tutto andra’ bene, a ospitare il quartier generale delle Fs. L’altra destinata a un’altra societa’.

Sara’ poi realizzato un terzo grosso edificio piu’ basso, sotto il cui ventre potrebbe prendere posto il nuovo terminal dei pullman attualmente attestato sul piazzale ovest, e un quarto piu’ piccolo gia’ assegnato a La Sapienza. Piu’ in la’, nel cuore di Pietralata a pochi passi dalla fermata Quintiliani, ecco una nuova gigantesca area dove sorgera’ la nuova sede dell’Istat, la cui realizzazione e’ stata affidata allo studio Abdr di Desideri, e altri fabbricati destinati, anche questi, probabilmente a La Sapienza. Questa volta, pero’, non su lotti Fs. Gli interventi piu’ prossimi saranno, pero’, quelli sul lato del tratto della tangenziale che sara’ abbattuto. Qui si lavora a un grande piazzale pedonale a forma di ‘L’ con un bosco urbano che arrivera’ fino al confine di un altro recente intervento di architettura contemporanea, la cosiddetta ‘Citta’ del sole’. In questo caso amministrazione comunale e cittadini stanno lavorando a un progetto di architettura partecipata. Mentre la novita’ piu’ concreta riguarda proprio il lotto C1 destinato a un hotel. Dopo aver lanciato un avviso solo pochi mesi fa, Fs ha venduto, da pochi giorni, il lotto in questione che verra’ attuato su un’area urbana di 92 ettari, per oltre 150mila metri quadrati di diritti edificatori e che consente la realizzazione di 19mila metri quadrati di superficie utile lorda. Il primo pezzetto della Roma che verra’, tra Tiburtino, Pietralata e piazza Bologna.