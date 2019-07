Deviazioni bus e tram a Ostia e Roma

Roma – Domenica per un’iniziativa culturale a Ostia sara’ chiuso viale delle Repubbliche Marinare, nella carreggiata e verso da viale delle Repubbliche Marinare a lungomare Toscanelli-corso Duca di Genova. Da inizio a fine servizio deviate le linee di bus. Da lunedi’ 8 a lunedi’ 15 luglio, per fare posto a lavori in via dei Faggi, saranno limitate/sostituite le linee di tram 5, 14 e 19. Per 5 e 14 sara’ in strada il servizio tranviario 514 tra la stazione Termini e viale Togliatti. I convogli della 19 saranno limitati tra piazza Risorgimento e largo Preneste. La navetta bus 519 sara’ invece in strada tra largo Preneste e piazza dei Gerani. Da lunedi’ 8 luglio scattera’ la seconda fase per il rifacimento del manto stradale su via Rodolfo Lanciani. La strada sara’ chiusa tra largo Lanciani e piazza Marucchi. Deviate le linee di bus. Da lunedi’ 8 luglio partiranno i lavori per il ripristino del manto stradale in via di Poggio Verde, tra via Ferrari e largo Reduzzi. La strada sara’ chiusa ai mezzi pesanti. Fino al termine dei lavori deviate le linee di bus.