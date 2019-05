Digeat al Teatro Eliseo il 30 maggio

Mancano sette giorni all’evento che fara’ luce sulla situazione del digitale in Italia con approfondimenti, lecture e interventi dedicati ai temi piu’ attuali relativi all’innovazione nella Pa e nelle imprese, dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla privacy.

Sara’ possibile iscriversi online al Digeat, che si terra’ a Roma al Teatro Eliseo il prossimo 30 maggio, fino alla mezzanotte di lunedi’ 27, anche se i ‘ritardatari’ potranno registrarsi il giorno stesso in loco (la disponibilita’ dei posti e’ soggetta alla capienza della sala).

Per accompagnare l’ultima chiamata alle adesioni, Anorc ha diffuso un’intervista doppia ai direttori della divisione ‘Mercato’ Alessandro Selam e ‘Professioni’ Simonetta Zigarelli (https://youtu.be/DICYMNpclys).

All’evento del prossimo 30 maggio e’ stata anticipata la presenza di: Carlo Mochi Sismondi, Presidente Forum Pa, Riccardo Genghini, notaio e Presidente Anorc, Giuseppe D’Acquisto, referente del Garante della Privacy, il colonnello Marco Menegazzo, Comandante del Gruppo Privacy, articolazione dipendente del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, Corrado Giustozzi, Cybersecurity expert di AgID, Mattero Flora, esperto in sicurezza informatica e fondatore di The Fool, Giovanni Buttarelli, Garante Europeo della privacy, Andrea Servida, capo del Directorate General Communication Networks, Content & Technology della Commissione Europea, Luca Attias, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale e naturalmente quella di Andrea Lisi, Presidente di ANORC Professioni e ideatore dell’evento.

La XII edizione dell’evento annuale di ANORC sara’ ispirata all’album dei Pink Floyd ‘The Dark Side of the Moon’ e vedra’ in apertura le performance del chitarrista Alfredo Bochicchio. Tanti e prestigiosi sono anche gli sponsor: Agenzia Impresa, Argentea, Aruba, Credemtel, Dgroove, eWitness, Gmed, Land, Men at Work e Team System.

“ANORC- scrivono gli organizzatori in una nota- e’ dal 2008 un autentico punto di riferimento in Italia per il processo di transizione al digitale del Sistema Paese, un’associazione che non promuove solo aggregazione ma si rende protagonista attiva a livello istituzionale delle esigenze manifestate e spesso “gridate” dalle imprese cosi’ come dai professionisti che per business o per lavoro si trovano troppo spesso a combattere con la lentezza o la farraginosa visione della burocrazia quando si parla di digitale”.

“Un ruolo- continua la nota- che Anorc ha voluto ulteriormente affinare, avvicinandosi con Anorc Mercato e con Anorc Professioni rispettivamente alle imprese e ai professionisti.

Noi invitiamo sia le une sia gli altri a sfruttare al massimo l’opportunita’ di far sentire la propria voce attraverso Anorc, lavorando insieme grazie all’interoperabilita’ di queste due anime associative, grazie all’interoperabilita’ di queste due anime associative, trovando risorse e professionalita’ grazie all’opera costante e qualificata di un team che sta costruendo passo dopo passo una presenza diffusa sul territorio con i presi’di territoriali cosi’ come con un programma di iniziative fra loro coordinate proprio a partire dal #Digeat2019”.

Le iscrizioni all’evento, a ingresso gratuito, si possono fare al link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-digeat-2019-the-dark-sid e-of-55639811173

Tutte le informazioni sul #Digeat2019 sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento http://www.digeat.it/

Hashtag ufficiali: #thedarksideof… #Digeat2019

Guarda il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xr2qjCqT218