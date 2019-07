Domani al Senato seminario su futuro SSN

Roma – Contrastare il disimpegno culturale e politico nei confronti delle politiche per la salute, rilanciare e rinnovare il ruolo del Servizio sanitario nazionale, restituire fiducia ai cittadini e a tutti gli attori del sistema pubblico. Sono i temi al centro di un incontro promosso dall’Associazione ‘Salute diritto fondamentale’, che si svolgera’ domani a Roma a partire dalle 10 nella sala degli Atti parlamentari (Biblioteca del Senato). Un seminario di discussione e confronto tra studiosi, professionisti del settore, sindacati e associazionismo, con l’obiettivo di promuovere un movimento di mobilitazione che riporti la salute al centro del dibattito pubblico. “Da anni- fanno sapere gli organizzatori del seminario- e’ in corso un lento e continuo impoverimento del Ssn, frutto del generale disimpegno nei confronti delle politiche per la salute, condizionate da vincoli di bilancio sempre piu’ stringenti e da visioni del welfare sempre piu’ limitate. Il sistema pubblico fatica a garantire il diritto costituzionale alla salute per tutti i cittadini, la qualita’ delle prestazioni su tutto il territorio nazionale”. L’insoddisfazione degli utenti, sempre secondo l’Associazione ‘Salute diritto fondamentale’, si somma al “peggioramento delle condizioni di lavoro degli operatori, mentre ticket e lunghe liste d’attesa spingono i cittadini a rivolgersi a servizi specialistici a pagamento. In questa difficile situazione le ipotesi di flat tax e autonomia regionale differenziata, all’ordine del giorno del Governo, rischiano di mettere in discussione i principi di uguaglianza e solidarieta’ del sistema sanitario con effetti deflagranti per il nostro welfare”. Nel corso dell’incontro saranno presentati finalita’ e impegni dell’Associazione, nata in occasione dell’anniversario dei 40 anni del Ssn.