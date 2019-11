A Roma la conferenza “Due ma non Due” per promuovere la parità di genere e assicurare a tutti pari diritti

L’evento nasce in occasione della settimana contro la violenza sulle donne in risposta all’urgenza di realizzare una società più inclusiva

Domenica primo dicembre, dalle ore 17.00, presso il Centro Sportivo Eschilo2 in via del Fosso di Dragoncello, 201 a Roma si terrà la conferenza “Due ma non Due” nata dall’esigenza di parlare di discriminazione, di violenza e uguaglianza di genere in occasione della settimana contro la violenza sulle donne.

Un evento ideato da un gruppo di giovani donne e uomini, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e le future generazioni sull’importanza del rispetto e della parità di genere, in maniera innovativa. Per l’occasione, sono in programma interventi di associazioni di settore che da anni si occupano di queste tematiche e che agiscono sul territorio, artisti che con la loro sensibilità sapranno arrivare dritti al cuore della platea e racconti di esperienze di empowerment ed evoluzione personale.

L’ingresso all’evento è gratuito.

I posti sono limitati, pertanto è consigliata la registrazione presso il seguente link: https://www.eventbrite. it/e/registrazione-due-ma-non- due-76452705099