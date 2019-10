Elettronica: quanto sono Smart le nostre tv?

Ne parliamo con Ivan Coccia, General Manager di Stars Megastore, negozio online di elettronica.

Alzi la mano chi non possiede un televisore in casa. Lo sappiamo, è un paradosso, un’utopia: senza tv la casa non è casa. Ma quanto sono smart le nostre tv? Che differenza c’è tra led e oled? I prezzi derivano solo dalle dimensioni o anche da qualche funzione in più?

Ivan Coccia è General Manager di Stars Megastore ed è esperto di elettronica. A lui abbiamo girato le nostre perplessità:

“La smart tv tramite la rete internet ormai, oggigiorno, può davvero fare di tutto: navigare sul web, video on demand, servizi in streaming… Ridurre la questione di prezzo alle dimensioni è, come dire, una concezione un po’ arcaica, obsoleta. Senza dubbio ormai richiestissime sono le tv Oled, un tempo assai costose ma oggi è possibile trovarle anche a prezzi abbordabili: noi ne vendiamo ogni giorno tantissime. La differenza, ovviamente, sta nella tecnologia: gli Oled non sono come i vecchi Led a cristalli liquidi ma emettono una luce propria quando collegati all’elettricità. Visti i prezzi ormai apprezzati da tutti i nostri clienti, risulta difficile il televisore da consigliare perché entrambi hanno delle qualità e non. Il Led, per esempio, ha una luminosità migliore mentre l’Oled è un televisore che vedi bene da qualsiasi angolatura della casa…. insomma, il consiglio è di pensare sempre al tipo di utilizzo che si fa del prodotto, all’estetica (perché anche quella ci vuole) ed alle proprie possibilità!”

Che cosa ne pensa dell’idea di guardare la tv da cellulare? Oggi, soprattutto fuori casa, giovani e meno giovani, utilizzano telefoni e, più in generale dispositivi elettronici, per guardare la tv. Pensa che un giorno l’elettronica prenderà così prepotentemente il sopravvento?

“Siamo circondati da App che ci permettono di guardare e riguardare la tv e da Pay tv i cui canali si visualizzano direttamente sul nostro telefono o sul nostro tablet. L’elettronica è ormai nelle nostre vite e noi, le dirò, ne siamo anche consapevoli ma non siamo spaventati, anzi! Ci affascina l’idea che qualcosa di computerizzato e robotico sia così vicino a noi, ci faccia da ausilio, ci supporti nella nostra vita quotidiana. Ora però sto entrando troppo nella sfera psicologica ma da imprenditore posso solo affermare che sì, sono contento se accadrà, e sono certo che l’elettronica prenderà il sopravvento sulle nostre vite.

Lei non sta registrando la mia voce con il cellulare e prendendo appunti sul tablet?”

Liliana Nicoletta