EViaggioitaliano: il viaggio sostenibile per l’Italia che vuole ripartire!

Mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 11:00 , presso la splendida location di Palazzo Brancaccio si terrà la presentazione di #EViaggioItaliano, iniziativa che aderisce alla campagna #ioviaggioitaliano .

#EViaggioItaliano è un progetto per il rilancio del turismo italiano a impatto zero tra natura, cultura ed enogastronomia con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e di Fondazione Univerde, e che aderisce alla campagna #ioviaggioitaliano promossa da Alfonso Pecoraro Scanio e dal testimonial Jimmy Ghione .

#EViaggioItaliano è un progetto sostenuto da eV-Now! , XMove , the Social Brakers , To Be e Nissan , in collaborazione con Motor1 e Insideevs .

Saranno presenti per #EVI Nino Geraci founder di XMove, Daniele Invernizzi presidente di Fondazione eV-Now! e Francesco Paolo Russo di To Be; Alfonso Pecoraro Scanio presidente di Fondazione UniVerde e l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione come promotori di #ioviaggioitaliano.

Parteciperà inoltre all’iniziativa lo Chef Alessandro Circiello, portavoce Federazione Cuochi Italiani e Chiara Bruni , vicepresidente di SosTerra.

Con il patrocinio di : Ministero dell’Ambiente, Parlamento Europeo, Commissione Europea, Fondazione Univerde e Ampioraggio, ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, eV-Now!, SOS LOGistica, Opera 2030, SOS Terra. Si ringrazia Palazzo Brancaccio per la gentile ospitalità; in considerazione delle normative vigenti l’evento non è aperto al pubblico.