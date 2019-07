Faisa Cisal: a sciopero mercoledì adesione massiccia

Roma – Mercoledi’ la Faisa Cisal aderira’ “massicciamente” allo sciopero generale indetto da Cisal Trasporti. “Tra le ragioni dello protesta- dice in una nota il segretario generale, Mauro Mongelli- l’urgenza di attivare un tavolo di confronto permanete con gli organi politici su: sicurezza dei trasporti, affinche’ utenti e operatori vedano restituita la propria tranquillita’ attraverso l’impiego di misure straordinarie; su garanzia della protezione sociale (anche in caso di trasferimento del gestore del servizio); su maggiori investimenti in infrastrutture che favoriscano un trasporto intermodale interconnesso e sostenibile”. Inoltre, continua Mongelli, “sia i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale che quelli delle Attivita’ Ferroviarie, aspettano il rinnovo dei proprio Contratto Nazionale che, da anni, subisce un blocco strumentale conseguente alla situazione confusa che vive tutto il comparto. Richieste di convocazione per l’avvio di una discussione sulla corposa piattaforma, infine, sono rimaste inascoltate, l’unico risultato sortito sinora e’ un silenzio assoluto che il Governo deve assolutamente rompere. Questo atteggiamento incomprensibile lascia presagire la mancanza di risposte adeguate, strategiche, rispetto al settore del TPL che ha bisogno di nuove regole, di maggiori risorse, di pianificazione e di concertazione”.