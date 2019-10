Il fascino della città eterna: comprare casa nel centro storico di Roma è probabilmente il sogno di moltissime persone, che vogliono vivere nel cuore pulsante della grande città italiana.

Trattandosi di un investimento significativo sia dal punto di vista finanziario che di quello emotivo, è utile sapere alcune informazioni importanti per avere le idee ben chiare prima di mettersi alla ricerca vera e propria di appartamenti da comprare nel centro storico di Roma.

ALCUNI QUARTIERI DEL CENTRO STORICO

Tanto per cominciare, prima di mettersi davanti al computer alla ricerca della casa dei propri sogni nel centro storico di Roma, è utile sapere che si tratta di una zona con prezzi al metro quadro molto elevati, assolutamente non alla portata di tutte le tasche.

Con Centro storico si intende la zona circoscritta tra le mura aureliane (a sinistra del Tevere) e quelle gianicolensi (a destra del Tevere) più Borgo e Prati, per un totale di ben 22 rioni (o quartieri) tra cui scegliere rimanendo sempre all’interno della parte storica della città.

Tra i più conosciuti troviamo:

Monti, il cui nome deriva dai sei colli della città di Roma. Ospita il Foro di Traiano, la Domus Aurea, la Basilica di Santa Maria Maggiore e molto altro, ed è dunque il rione simbolo stesso della città. Numerosi servizi e trasporti sono a disposizione della zona, dove i mezzi pubblici sostituiscono l’uso dell’automobile, e dove comprare una casa è sicuramente un investimento (non a buon mercato) che continuerà ad aumentare di valore nel tempo.

Trevi, che oltre all’omonima fontana vanta la Fontana del Tritone, il Palazzo del Quirinale e il Palazzo Barberini. In questa zona i prezzi sono particolarmente proibitivi, bisognerà dunque dare la caccia ad un affare se si vuole scegliere questa zona per comprare casa.

Trastevere, ovvero il quartiere simbolo del popolo romano che si trova al di là del Tevere, sulla riva occidentale del fiume. La zona è molto frequentata a tutte le ore sia da italiani che da turisti, attratti dalla grande quantità di locali e ristoranti tipici romani che propongono i piatti della tradizione. Qui i prezzi scendono un po’ rispetto alle zone come Piazza di Spagna e Campo Marzio, ma non ci si devono aspettare le stesse cifre della periferia.

Campo Marzio, una zona della Roma antica di circa due chilometri quadrati dove troviamo Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. Indubbiamente questo è uno dei quartieri più ambiti della città, con la sua moltitudine di negozi e le strade eleganti che incorniciano il grande fermento culturale.

Ognuna di queste zone e degli altri 18 rioni ospita una parte della storia di Roma, e diverse attrazioni turistiche tra quelle più note sia in Italia che all’estero, ed è quindi facile capire come i prezzi possano facilmente lievitare a seconda della vicinanza con una delle attrazioni sopra citate.

PERCHE’ COMPRARE CASA NEL CENTRO STORICO DI ROMA

Voler vivere in una zona dichiarata nel 1980 patrimonio dell’Umanità dall’Unesco di per sé non avrebbe bisogno nemmeno di particolari spiegazioni.

Acquistare casa in uno dei 22 rioni centrali significa godere appieno della storia e della vita popolare della città, in un contesto esclusivo incorniciato dalle più famose opere artistiche e architettoniche, conosciute e riconosciute come tali in tutto il mondo.

Il primo passo per cercare una casa da comprare nel centro storico di Roma è capire quale dei 22 quartieri possa essere il migliore per le proprie esigenze, partendo dalla disponibilità di denaro da investire nell’acquisto e passando per il tipo di contesto in cui ci piacerebbe ritrovarci al risveglio ogni mattina.

Detto ciò, una volta che si avranno le idee un po’ più chiare su cosa si sta cercando, bisognerà armarsi di coraggio e non lasciarsi spaventare dai numeri, consapevoli del fatto che si tratta di un investimento che nel tempo non potrà far altro che aumentare di valore e giustificare così l’ingente spesa iniziale.

D’altra parte, cominciare le ricerche ben informati sul mercato immobiliare capitolino aiuterà a non incappare in truffe o sovrapprezzi.