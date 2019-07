Federfarma Roma: progetto contro doping insieme a Csi

Roma – Non e’ una novita’ che le vendite in farmacia d’integratori alimentari e sportivi e’ in costante aumento. Infatti fanno ricorso a queste sostanze ben 8 milioni di italiani, tutti i giorni o qualche volta alla settimana, e piu’ di 4 milioni di persone dichiarano di assumerli piu’ di qualche volta al mese, senza distinzione di genere. E’ il quadro che emerge da una recente ricerca realizzata dal Censis. La Capitale e la provincia romana non fanno eccezioni, anzi si confermano in linea con il trend nazionale. Per rispondere al fenomeno dilagante tra la gente, spesso ignara i rischi di una assunzione scriteriata o non acquista prodotti certificati nei luoghi preposti, Federfarma Roma e il Centro Sportivo Italiano (Csi)-Comitato di Romahanno lanciato l’iniziativa ‘Inizia la tua gara in farmacia’. “Un progetto pilota, per ora sperimentale su Roma e provincia che se funzionera’, si spera, verra’ adottato a livello nazionale. Per migliorare la formazione gia’ acquisita dei farmacisti come Federfarma Roma e Csi abbiamo messo a punto un iter formativo composto da 7 lezioni che hanno coinvolto ben 150 farmacisti sul territorio- fa sapere, all’agenzia di stampa Dire, Felice Restaino, presidente dalla commissione Iniziative sociali di Federfarma Roma- L’obiettivo e’ dare agli utenti, che si recano in farmacia, tutte le informazioni necessarie su questa tipologia di prodotti”. “Durante il corso di aprile, riconosciuto a livello ministeriale, i farmacisti- precisa Restaino- sono stati formati per dare informazioni a giovani e ai meno giovani, che praticano sport e sono attenti anche all’alimentazione su temi fondamentali: il mercato degli integratori sportivi, l’approccio con la clientela, il connubio fra integratori e alimentazione, fisiologia e necessita’ energetiche, le diete, fino all’analisi del fenomeno doping con i risvolti negativi che puo’ avere per la salute dello sportivo”.

Emerge chiaramente la necessita’ di far luce su pregi e difetti ma anche fornire, a chi acquista, indicazioni sulle corrette modalita’ di assunzione di questo tipo di prodotti. E’ importante che vengano sottolineati i rischi di incorrere in pericoli legati al doping e ancor piu’ di causare danni rilevanti alla salute. “Si tratta dunque, di un’iniziativa di rilevante sfondo sociale- aggiunge il presidente dalla commissione Iniziative sociali di Federfarma Roma- e ci auguriamo possa suscitare l’interesse dei nostri tesserati e non, per acquisire una cultura sulle materie in oggetto e affrontare l’attivita’ sportiva, a qualsiasi livello si svolga, con maggiore coscienza e preparazione”. Il sodalizio tra Csi Roma e Federfarma Roma e’ consolidato e infatti ha dato luogo, gia’ in passato, ad alcune iniziative come ad esempio la donazione di defibrillatori a societa’ sportive scelte. Il calendario delle farmacie aderenti, riconoscibili all’esterno dall’esposizione del volantino dell’iniziativa, sara’ divulgato sul sito e i canali social del Centro Sportivo Italiano. “Subito dopo l’estate, nel mese di settembre, e’ fissata un’altra lezione formativa che prevede l’intervento del professor Roberto Vannicelli, medico sportivo della pallavolo femminile italiana, insieme ad altri due esperti del doping delle Forze Armate. Con questo focus faremo una ulteriore integrazione, rispetto alle precedenti lezioni, proprio sugli aspetti del doping”, conclude Restaino.