Ferragosto, ecco i servizi forniti da Ama

Roma – Anche nella giornata di Ferragosto 2019 Ama assicurera’ la presenza sul territorio e i consueti servizi previsti per i giorni festivi. Attivi anche i presidi di pulizia fissi istituiti nelle vie e nelle piazze nevralgiche del Centro Storico (Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Trastevere, Gianicolo ecc.) e nelle altre aree maggiormente frequentate, oltre ai servizi di spazzamento e pulizia di strade e marciapiedi del lungomare di Ostia e delle aree pedonali, incluso il Pontile. Regolarmente assicurata la raccolta differenziata presso le utenze non domestiche, con particolare attenzione ad ospedali, attivita’ di ristorazione e agli stabilimenti balneari del litorale. Attualmente sono 55mila le utenze raggiunte dal servizio mirato “porta a porta” (bando di gara n. 2/2018) su tutto il territorio cittadino per una raccolta media mensile di circa 14mila tonnellate di rifiuti riciclabili, un dato che da solo, in proiezione, puo’ contribuire ad incrementare i materiali avviati a riciclo del 3% su base annua. L’impianto aziendale di Trattamento Meccanico Biologico di Rocca Cencia per la selezione e la lavorazione dei rifiuti indifferenziati sara’ regolarmente in funzione anche nella giornata di Ferragosto.

I Centri di raccolta per il conferimento differenziato dei materiali ingombranti rimarranno chiusi giovedi’ 15 agosto. Gli uffici Ta.Ri. saranno chiusi al pubblico nelle giornate di Ferragosto e di venerdi’ 16 e riapriranno lunedi’ 19 agosto secondo gli orari consueti. I Cimiteri Capitolini saranno aperti anche a Ferragosto, con questi orari: dalle 7.30 alle 19 i Cimiteri Verano, Flaminio, Laurentino, Ostia Antica e San Vittorino. Al cimitero Verano sara’ consentito l’accesso veicolare (con l’esclusione dei motoveicoli). I Cimiteri di Cesano, Isola Farnese, S. Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese, S. Maria del Carmine (Parrocchietta) saranno invece aperti dalle 8 alle 13. Nelle giornate del 15, 16 e 17 agosto non saranno in servizio l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) e il Call Center dei Cimiteri Capitolini. Per tutte le informazioni e’ possibile consultare il sito www.amaroma.it. Per interventi e segnalazioni urgenti, la Centrale Operativa Ama risponde 24 ore su 24 ai numeri 065169339/3340/3341. Cosi’ in un comunicato Ama.