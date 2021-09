Torna StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia promosso dalla Società Italiana di Statistica (SIS), dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dalla Società Statistica “Corrado Gini”. L’appuntamento è come di consueto a Treviso, dal 17 al 19 settembre, ma già da giovedì 16 è prevista un’anteprima del Festival che si inaugura con un talk al quale partecipano, tra gli altri, Luca Zaia (Presidente Regione Veneto), Antonio Decaro (Presidente Anci), Gian Carlo Blangiardo (Presidente Istat) e Laura Castelli (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze) alla quale sono affidate le conclusioni.

Il tema di questa settima edizione è “RI-GENERAZIONI. Dati, storie e prospettive oltre il Covid-19”. Le ri-generazioni vengono declinate da una pluralità di punti di vista: statistica, demografica, economica, digitale, sociale e culturale.

Il Festival è dunque un’occasione per confrontarsi sui nuovi valori, equilibri e assetti su cui si sta riposizionando il mondo a seguito della pandemia sanitaria ancora non debellata. La manifestazione propone molti appuntamenti con esperti, innovatori, filosofi, ingegneri, giornalisti, data scientist, pubblicitari ovvero persone che prestano una forte attenzione al futuro. Saranno anche presenti amministratori pubblici e rappresentanti di istituzioni.

Il programma offre una fitta di rete di incontri, in presenza e fruibili on demand, articolati ogni giorno in due rubriche: “l’intervista” e “dialoghi”. Inoltre sono previsti gli ormai tradizionali laboratori per la promozione della cultura statistica, presentazioni di libri legati al tema del Festival e, la sera, spettacoli di info-entertainment (tra cui quelli di Lorenzo Baglioni e Marco Camisani Calzorari).

Tra i partecipanti al Festival sono da segnalare i ministri Renato Brunetta e Enrico Giovannini, la sottosegretaria del ministero dell’Istruzione Barbara Floridia, l’ex ministra Elsa Fornero e il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo.

Tra i numerosi interventi, anche il panel: Economia, comunicazione e tecnologie, il ruolo del capitale umano di sabato 18 alle 16:15. Parteciperanno Barbara de Micheli Fondazione Giacomo Brodolini, Alessandro Cascavilla PhD student in Economics, Fabio Biccari

Digital Innovation Consultant e membro del comitato scientifico Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Franco Turconi Accenture. Modera Nicoletta Boldrini Tech4Future