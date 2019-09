Fine settimana, ecco elenco deviazioni autobus

Roma – A Roma domani sera, dalle 21.30, al Circo Massimo e’ in programma il concerto di Thegiornalisti. Via dei Cerchi ha chiuso al traffico gia’ dalle 15 di oggi e lo restera’ fino alle 5 di domenica mattina tra piazza di Porta Capena e via San Teodoro. Dalle 14 di domani alle 5 di domenica chiuse anche via del Circo Massimo, da viale Aventino a via Ara Massima di Ercole, via della Greca, e sempre via dei Cerchi da via Ara Massima di Ercole a piazza Bocca della Verita’. Domani, dalle 23, sara’ chiusa la stazione Circo Massimo della metro B. Deviate le linee di bus. Domani, dalle 16 alle 20, un corteo sfilera’ da via Fiuminata a via Tiburtina, altezza stazione metro Rebibbia, dopo aver percorso via Pievebovigliana via Girolamo Mechelli, piazza Bozzi, via Domenico Grisolia, via Montegiorgio, via Fabriano, via del Casale di San Basilio, via Tiburtina. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. Domenica mattina, dalle 9.45 alle 11, tra piazza di Porta San Paolo e via del Campo Boario, e’ in programma la commemorazione della Difesa di Roma. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus.