Fiumicino, danneggiarono scuola elementare. Figli denunciati da genitori

Roma – Sono stati proprio i genitori di alcuni degli 11 minori coinvolti nel raid vandalico avvenuto in una scuola di Passoscuro, sul litorale nord di Roma, a denunciare quanto era accaduto nelle notti del 19 e 22 luglio. A convincere padri e madri a presentarsi in caserma per fare i nomi dei figli, il ritrovamento sui telefoni cellulari dei giovani del video che mostrava i danneggiamenti avvenuti all’interno e all’esterno della istituto elementare. Una serie di raid, secondo quanto accertato dai Carabinieri, effettuati per noia. Fondamentale anche la denuncia arrivata dall’assessore allo sport e alla scuola di Fiumicino. Una grande sinergia, come confermano fonti vicine agli investigatori, quella che ha contraddistinto l’operazione che ha portato alla denuncia in stato di liberta’ degli 11 minori, tutti tra i 15 e i 17 anni, per il reato di danneggiamento aggravato.