Franco Zeffirelli muore a Roma a 96 anni

Franco Zeffirelli, il grande regista, autore di capolavori come: “Romeo e Giulietta”, “Gesù di Nazaret”, “Fratello Sole e Sorella Luna”, tutti film destinati a restare nella storia del cinema, è morto oggi a Roma nella sua casa all’età di 96 anni.

Infatti, come si legge nell’ANSA : Franco Zeffirelli, all’anagrafe Gian Franco Corsi Zeffirelli, è morto stamani nella sua casa di Roma, sull’Appia Antica, assistito dai figli adottivi Pippo e Luciano, da un medico e dal parroco della chiesa di San Tarcisio che ha benedetto la salma. Circa una settimana fa, secondo quanto si apprende dalla famiglia, aveva ricevuto l’estrema unzione. “Si è spento serenamente – riferiscono i familiari – dopo una lunga malattia, peggiorata negli ultimi mesi”.

Zeffirelli era dotato di un forte senso dello spettacolo e di un gusto figurativo prezioso ma non esente da esuberanze manieristiche, ha riversato nelle sue abili orchestrazioni cinematografiche (quasi tutte coproduzioni internazionali) teatralità, accenti melodrammatici, musicalità e sontuosità.

Diplomatosi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, studiò anche alla facoltà di Architettura. Dedicatosi al teatro, nel 1945 fu attore e scenografo nella compagnia Carro dell’Orsa minore di A. Brissoni, e nel 1946-47 attore e assistente alla regia in quella di Luchino Visconti. Per quest’ultimo firmò poi tre memorabili scenografie: quelle di Un tram che si chiama desiderio di T. Williams (1949), Troilo e Cressida di W. Shakespeare (1949) e Tre sorelle di A.P. Čechov (1952). Alla scuola viscontiana affinò il senso del ritmo e della costruzione drammatica e il tratto figurativo scrupoloso e raffinato, messi a frutto anche nella sua carriera di regista teatrale, drammatico (dal 1950) e lirico (dal 1953).

Nel 2001 Zeffirelli firmò il suo ultimo titolo per il cinema, mentre a teatro ha continuato a produrre allestimenti tra cui i Pagliacci per il Teatro Filarmonico di Verona o La Bohème per il Met di New York, dedicato alla sua grande amica Maria Callas, Callas Forever con Fanny Ardant.

Secondo alcuni studi, condotti sulla discendenza del famoso Leonardo da Vinci, sembrerebbe che Zeffirelli fosse uno dei 35 discendenti del grande genio italiano del rinascimento. Non a caso il padre di Zeffirelli era originario proprio di Vinci: la città natale di Leonardo.

Come riporta la rivista tedesca Stern: In Zeffirelli c’era anche una vita controversa che si separava dal mondo dello spettacolo. Tra il 1994 e il 2001 Zeffirelli è stato senatore italiano per il partito “Forza Italia” di Silvio Berlusconi. Mostrandosi un politico ultraconservatore, tanto da voler imporre la pena di morte alle donne che avevano abortito, come venne pure riportato dal New York Times. Egli stesso si è rivelato omosessuale, ma tuttavia ha sostenuto la visione della Chiesa Cattolica Romana, che gli è valsa molte critiche.

Ha apertamente criticato i gay affermando : “Il movimento gay mi ha sempre fatto schifo. L’omosessuale non è uno che sculetta e si trucca. È la Grecia, è Roma. È una virilità creativa. “ (Fonte: https://le-citazioni.it/frasi/340213-franco-zeffirelli-il-movimento-gay-mi-ha-sempre-fatto-schifo-lomos/)

Emiliano Salvatore