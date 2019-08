Funerale Diabolik, Codacons: chiediamo di aprire indagine per danno erariale

Roma – “Il Codacons chiede alla Corte dei Conti di aprire un’indagine per danno erariale alla luce di quanto avvenuto oggi a Roma, dove un imponente schieramento di poliziotti e’ stato messo in campo in vista del funerale di Fabrizio Piscitelli, l’ex-ultras della Lazio assassinato nei giorni scorsi”. Cosi’ in una nota il Codacons. “Peccato che l’impiego di un cosi’ massiccio contingente, compresi mezzi blindati, sia stato del tutto vano: i funerali alla fine non si sono tenuti, rendendo inutile la presenza delle forze dell’ordine in vari punti sensibili della citta’. Per questo l’Associazione chiede alla magistratura contabile di indagare sulla vicenda: chi paga, infatti, i poliziotti di guarda in via Amulio, al policlinico di Tor Vergata, sulla via Flaminia e in altri siti della Capitale? Ora e’ necessario aprire un’indagine per danno erariale e verificare le responsabilita’ di questa scelta che ricade sulle tasche dei cittadini, costretti a finanziare operazioni di polizia non necessarie e alla luce dei fatti assolutamente evitabili” ha cosi’ concluso il Codacons.