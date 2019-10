“Sei in gioco o in fuorigioco? – Ethical Scuola”. Campagna di prevenzione sul Bullismo, Cyberbullismo e Disagio Giovanile.

Si terrà il prossimo mercoledì 9 ottobre la terza edizione del Progetto “Sei in gioco o fuorigioco?” nato per prevenire tutte le forme di bullismo, cyberbullismo e più in generale disagio giovanile.

Il disagio giovanile, infatti, è oggi frequente tra i giovani e può intaccare diversi tipi di ambienti, dal familiare al sociale e, a quello scolastico. Sono vari i tipi di segnali e comportamento che indicano un campanello d’allarme a chi gli è vicino; se ne parlerà dunque alle ore 10,30 del prossimo 9 ottobre presso l’Istituto Scolastico Borghi, largo Borghi 6 in Roma insieme a professionalità della psicologia e associazioni vicine ai giovani che hanno bisogno di ausilio e di sostegno.

Il Progetto è nato da un’iniziativa di GS Flames Gold ed è organizzato, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il doping, il Coni, il MIUR, l’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, la Federazione Italiana Rugby , la Federazione Italiana Hochey e Associazioni di Settore.

Si tratta dunque di importanti aiuti, quali ad esempio, quello di Luca Raimondi, Presidente dell’Associazione Pianeta Idea che ci spiega: “Siamo da sempre vicino alle esigenze dei giovani, vogliamo portare la nostra testimonianza e raccontare l’esperienza dei nostri tutor, tutti specializzati per dare un aiuto e un sostegno alle persone che sono vittima di disagio giovanile. Da anni affianchiamo i ragazzi non solo nella scuola ma anche nelle relazioni interpersonali.”

Il malessere vissuto da alcuni ragazzi, infatti, può restare latente o sfociare in atteggiamenti e comportamenti in contrasto che arrivano anche ad infrangere norme, siano esse legislative, morali o sociali divenendo così, notizie di quotidianità.

Ma proprio al fine di prevenire e recuperare i giovani nasce il Progetto “Sei in gioco o in fuorigioco?”, spiega Carmelo Mandalari, Segretario Generale di Flames Gold: “Il Progetto intende proporre nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi secondarie di primo e secondo grado, percorsi di educazione e formazione anche a carattere interdisciplinare per poter così coinvolgere e motivare gli studenti affinchè si possa, con il tempo, arrivare a fermare bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile”.

