Gip: Cerciello colpito con lama Marines da 18cm

Roma – L’arma che ha ucciso a Roma il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e’ un “coltello a lama fissa lunga 18 centimetri tipo ‘Trench knife’ Ka-bar Camillus con lama brunita modello marines con impugnatura di anelli di cuoio ingrassato e pomolo in metallo brunito”. E’ quanto emerge dalla ricostruzione del giudice per le indagini preliminari, Chiara Gallo, contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare per i due giovani statunitensi ora in carcere.