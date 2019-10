Con Helpy, Unieuro accelera sull’assistenza tecnologica L’innovativo servizio di supporto a domicilio è disponibile da oggi in oltre 80 negozi, in promozione per chi acquista un dispositivo Google.

Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, presenta Helpy, l’evoluzione del servizio di assistenza tecnologica dell’insegna, da oggi esteso a ben 85 punti vendita.

Il successo registrato in soli quattro mesi nelle maggiori città, ha convinto l’insegna a puntare con forza sul servizio, grazie al quale è possibile ricevere assistenza a domicilio da un professionista dedicato, per risolvere le prime esigenze di utilizzo dei dispositivi di domotica, IOT ed in generale relative al mondo della tecnologia di casa.

Nuovo nome, nuova grafica, ma soprattutto una decisa estensione geografica del servizio, con l’obiettivo di coprire velocemente tutte le principali aree urbane del Paese: le card Helpy sono da oggi infatti disponibili in oltre 80 negozi Unieuro, a disposizione dei clienti che amano la tecnologia e desiderano apprezzarne tutte le potenzialità.

“L’attenzione di Unieuro verso il cliente si esprime anche attraverso l’offerta di servizi innovativi per facilitare l’utilizzo dei device che proponiamo. Grazie a Helpy possiamo garantire a un numero ancora più ampio di consumatori un’offerta mirata per accompagnarli oltre il negozio e metterli nelle condizioni di vivere in modo facile e completo il loro rapporto con la tecnologia. Siamo convinti che sia in questa direzione che debbano muoversi anche il rapporto e la collaborazione tra retail e produttori.” afferma Luca Rosetti, Service Director di Unieuro.

Per celebrare la novità, dall’11 al 14 ottobre sarà inoltre attiva una speciale promozione: gli utenti che acquisteranno Google Nest Hub, Google Home o Google Home Mini nei negozi Unieuro in cui il servizio è attivo, riceveranno in più la card Helpy utile per la prima configurazione a domicilio dei dispositivi.

A sostegno della promozione, verrà realizzata una comunicazione dedicata sulle pagine social di Unieuro e diffuso materiale promozionale all’interno nei punti vendita coinvolti.