Homo erectus usava strumenti tecnologicamente differenziati –

Un gruppo internazionale di ricercatori guidati da Sileshi Semaw, Centro Nazionale di Ricerca sull’Evoluzione Umana, Burgos, Spagna, ha scoperto alcuni frammenti di due teschi appartenenti alla specie Homo erectus accanto a una serie di manufatti tecnologicamente differenziati e realizzati in pietre diverse, appartenenti alle culture olduvaniana e acheuleana.

La scoperta, fatta in uno dei tre siti archeologici che si trovano lungo il fiume Gona, Afar Etiopia, fuga l’ipotesi fatta in precedenza che queste tecnologie siano state usate da specie tra loro diverse o in tempi e luoghi differenti.

Secondo quanto spiegato nello studio pubblicato su Science Advance, l’analisi dei frammenti dei teschi, che hanno conservato indizi utili per l’identificazione delle differenze di genere, collocano la specie H.erectus a circa due milioni di anni fa e danno informazioni sul loro stile di vita e la loro dieta.

Per quanto riguarda i manufatti ritrovati accanto ai reperti, gli archeologi e i paleoantropologi li hanno classificati in base alla loro complessità e al periodo in cui sono stati usati.

Modalità I: in questa classificazione rientrano gli utensili che mostrano modifiche semplici, esempio una punta ottenuta mediante la scheggiatura della pietra; Modalità II per utensili litici lavorati sui due lati, bifacciali a forma di mandorla, raschiatoi creati per scarnificare, asce a forma di pera ed altri strumenti realizzati con pietre diverse.

Quindi la storia che si presenta agli occhi degli scienziati è ben più complessa di quanto si pensava e cioè, che H.erectus avesse realizzato utensili secondo modalità II e gli ominini secondo modalità I.

Grazie al lungo lavoro di Sileshi Semaw e colleghi e grazie alle nuove scoperte, emerge chiaramente che gli utensili ritrovati vicino ai resti fossili, appartenenti ad ambedue le tecnologie, risalgono ad un arco di tempo che va da 1,26 milioni di anni per quelle più semplici a 1,6 e 1,5 milioni di anni per le più sofisticate e sono state usate da H.erectus in concomitanza per centinaia di migliaia di anni, a dimostrazione che la specie aveva comportamenti flessibili ed articolati.

Inoltre, analizzando le caratteristiche dei teschi, i ricercatori hanno potuto stabilire che uno apparteneva ad un uomo e l’altro ad una donna, essendo quest’ultimo più piccolo e sottile. Differenze che suggeriscono l’esistenza di un dimorfismo sessuale nell’H. erectus.

Ulteriori analisi radio isotopiche indicano che questi individui avevano una dieta varia e ricca: mangiavano piante, uova, insetti, carne ed altro.

I ricercatori alla luce dei risultati ottenuti ritengono che per confermare queste scoperte saranno necessarie altre analisi fatte su campioni reperiti in aree geografiche diverse.

Rita Lena