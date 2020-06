iCarry vince il premio “Industria Felix”

L’azienda conquista l’Alta Onorificenza di Bilancio per le sue performance gestionali, operando nel settore trasporto e logistica

A nome dei soci e di tutti i dipendenti ringrazio e con orgoglio ritiro questo premio, che riconosce la dedizione e l’impegno di tutta l’azienda». Con queste parole Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry Srl, ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix come miglior startup innovativa della Regione Lazio per performance gestionali, operando nel settore trasporto e logistica. La premiazione ha avuto luogo online Giovedì 25 giugno 2020 alla presenza “virtuale” di autorità, giornalisti e rappresentati del mondo imprenditoriale.

«L’Alta Onorificenza che, con orgoglio, abbiamo ricevuto – ha proseguito Giovannetti – è un risultato che riconosce l’indubbio valore delle scelte fatte da iCarry in questi anni, a cui si è accompagnata una oculata gestione aziendale. iCarry come piattaforma italiana leader nel settore della home delivery, al fianco di tutti i suoi partner e clienti della grande distribuzione organizzata, ha saputo crescere ben oltre le aspettative, con risultati davvero encomiabili, insieme alla famiglia Marzotto come nostra alleata. Un ringraziamento particolare a tutto il nostro grande team e per i grandi progetti su cui stiamo lavorando che vedranno presto la luce”.

Il Premio Industria Felix è un evento dedicato all’informazione economico-finanziaria, nell’ambito del quale si riconoscono i primati provinciali e regionali delle aziende rispetto ai principali parametri di bilancio (Menzioni di Bilancio) e le migliori performance gestionali di Piccole, Medie e Grandi imprese su scala provinciale e regionale e per settore a livello regionale (Alte Onorificenze). Nasce per esaltare il ruolo delle imprese e la loro valenza socio-culturale attraverso la verifica e il riconoscimento della loro capacità competitiva. Un’analisi resa possibile dalla collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A., la data driven company italiana che in questa quarta edizione ha analizzato i bilanci dell’anno fiscale 2018 di 14.677 pmi e grandi imprese con sede legale nel Lazio e ricavi compresi tra 2 milioni e 13,6 miliardi di euro. Lo studio ha così messo in luce le aziende primatiste di bilancio e più performanti a livello gestionale tra cui, appunto, iCarry. L’evento, organizzato dal trimestrale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, è stato moderato dal giornalista, scrittore e capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone.