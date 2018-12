Il Capodanno è la fine del vecchio anno e l’inizio dell’anno nuovo, in questo momento di transizione si condensa una atmosfera di speranza e di esaltazione per l’anno nuovo e di ricordi per l’anno vecchio che finisce. Il momento di ingesso del nuovo anno è un concentrato di speranze che trovano la loro espressione negli auguri e in una serie di riti scaramantici che, normalmente non ci si fa molto caso, ma essi provengono da molto lontano e hanno un loro ragion d’essere. I riti di augurio ( scaramantici) ovviamente variano di popolo in popolo e perfino di regione in regione ma sono tutti radicati in un lontano passato.

Tanto tempo fa, a seconda dei popoli, la nascita del nuovo anno coincideva con periodi diversi per esempio per i popoli Celtici:La festa Smhain (capodanno), insieme a Beltaine (primavera) è la ricorrenza di passaggio più importante del Calendario Celtico.Durante queste due date, i popoli celtici, dall’antichità, ritengono che le porte del annwn (il regno degli spiriti) e del sidhe (il regno delle fate) siano aperte. Samhain è, dunque, il Capodanno e, giacché il freddo è dominio di Cailleach, i rituali che vengono messi in atto riguardano il mondo dei morti e contemplano, tra l’altro, cerimonie di divinazione e la narrazione di storie.

Mentre per i Babilonesi il nuovo anno lo aprivano con la rinascita della Terra, quindi con la primavera e tutti i rituali che simboleggiavano una rinascita.

Nella nostra cultura, invece, fu con il Calendario Giuliano, voluto da Caio Giulio Cesare nel 46 a.C, che l’inizio dell’anno dovesse coincidere con il 1 gennaio mese dedicato a Giano.

Con l’inizio dell’anno nuovo sappiamo che gli antichi romani usavano invitare gente a cena e scambiarsi doni di buon auspicio come ad esempio un vaso bianco con miele, datteri e fichi, affinché l’anno nuovo possa essere dolce; il tutto accompagnato da ramoscelli d’alloro, detti strenne come augurio di fortuna e felicità.Dunque, questo nome strenna, derivava dal fatto che i rami venivano staccati da un boschetto sacro alla dea Strenna, dea d’origine sabina il cui nome significa salute, situato sulla via sacra. La dea aveva uno spazio verde a lei dedicato sul Monte Velia, si credeva che la dea Strenna fosse apportatrice di fortuna e felicità; l’usanza,si dice risalga al re sabino Tazio l’uso di offrire, come dono per il nuovo anno, i rami sacri tagliati dal bosco di Strenna. A Roma si aveva l’usanza di fare dolci di marzapane ad immagine della dea e darli ai bambini come segno di buon augurio. Pubblicamente nell’antica Roma, il primo giorno del mese di gennaio “calendae di gennaio” il pontefice offriva a Giano farro con sale e una focaccia fatta con cacio grattugiato, farina, uova e olio per propiziare l’influenza benefica del dio sulla natura e sui futuri raccolti. Quel giorno non era vacanza, anzi gli atti lavorativi avevano un valore rituale, secondo le prescrizioni di Giano che dice, come riporta Ovidio: “Consacrai al lavoro l’anno che appena comincia perché non sia l’intero ciclo ozioso”. (Ovidio, Fasti, il mese di gennaio,).

Le lenticchie sono il legume più antico coltivato dall’uomo: le prime testimonianze risalgono al 7.000 a.C. in Asia; le lenticchie costituivano un alimento principe sulle tavole di greci e romani sia per la loro gustosità sia per le loro proprietà terapeutiche e proteiche.

Si dice che già i romani usassero come buon auspicio mangiare lenticchie, già un piatto base della cucina romana, ma le mangiavano all’inizio dell’anno nuovo in quanto venivano associate alle monete.

Comunque, altro esempio, che lega le lenticchie e all’augurio di prosperità e ricchezza, è la Bibbia che ci racconta la storia di due fratelli Esaù e Giacobbe. Isacco, figlio di Abramo, dopo la morte del padre, diventa il capo del Clan e dalla moglie Rebecca ha due figli gemelli. Il primo a nascere è Esaù e, subito dopo, vede la luce Giacobbe. L’eredità e la benedizione di Isacco sarebbero dunque toccate per diritto ad Esaù, secondo la legge della primogenitura. Passano gli anni ed Esaù è ora un giovane alto e forte. Ha il corpo ricoperto di un folto pelo rossiccio. Giacobbe invece è mingherlino e di carattere dolce, Esaù è un abile cacciatore, mentre Giacobbe preferisce rimanere nella tenda a fare compagnia alla madre.

Un giorno Giacobbe ha cotto una minestra di lenticchie quando arriva Esaù dalla campagna stanco e affamato,dicendo al fratello: “Lasciami mangiare un po’ di questa minestra, perché sono sfinito. Giacobbe approfitta della circostanza, poiché tenendo alla primogenitura egli desiderava ardentemente ricevere la benedizione di Isacco. Allora dice al fratello: “Ti darò di questa minestra, se tu mi cedi subito la tua primogenitura”. Quindi Esaù risponde: “Ecco, sto morendo di fame. A che mi serve allora la primogenitura?” e fu così che Esaù vende il proprio diritto sotto giuramento al fratello gemello per un piatto di minestra di lenticchie.

Mentre la nascita dello zampone viene concordemente fatta risalire al 1511 stando a quanto ci narra lo storico Marco Cesare Nannini. In quel tempo le truppe di Papa Giulio II Della Rovere assediano la città di Mirandola,nei pressi di Modena, alleata della Francia. La città di Mirandola è la patria del famoso Pico della Mirandola. Alla fine dell’assedio i mirandolesi ormai erano stremati dalla fame magli restano soltanto dei maiali. Non macellarli era un peccato: significava regalarli al nemico, ormai prossimo ad entrare in città.

Cosi un cuoco, si narra che fosse il cuoco personale di Pico della Mirandola, disse: “Macelliamo gli animali, e infiliamo la carne più magra in un involucro formato dalla pelle delle sue zampe. Così non marcirà, e la potremo conservare. Per cuocerla più avanti”.

Così il sacco è stato costituito dalla pelle della zampa anteriore del maiale, la ricetta dell’impasto ha subito nel tempo parecchie modifiche.Nel 1667 il bolognese Vincenzo Tanara, nel suo “Economia del cittadino in villa”, si occupa a lungo “del porco e delle 110 maniere di farne vivande”.

Il maiale è comunque considerato un piatto nutriente e prelibato che è auspicio di opulenza per l’anno nuovo.

Invece il bacio sotto al Vischio è un’altra tradizione ancora molto seguita è quella di baciarsi sotto il vischio in segno di buon auspicio. A mezzanotte, come brindisi speciale, il bacio sotto al vischio con la persona amata vi porterà amore per tutto l’anno. Il vischio è una pianta benaugurale che dona prolificità sia materiale che spirituale. Sacro ai popoli antichi, i Druidi lo usavano nei sacri cerimoniali e nelle celebrazioni di purificazione, mentre i Celti ritenevano che quest’arboscello nascesse dove era scesa una folgore e che una bevanda particolare composta di questa pianta fosse un potente elisir contro la sterilità.

I botti di Capodanno hanno avuto la funzione originaria di allontanare gli spiriti cattivi, in seguito con l’utilizzo dei fuochi pirotecnici, il botto viene considerato come una forma di saluto festoso per l’anno nuovo che arriva.

Emiliano Salvatore