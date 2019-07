Come asserisce il regista polacco A. Wajda: “Triste che il mio film in Italia sia sparito. Ancora più grave che Putin rinneghi le colpe russe”. Questa storia è rimasta ancora oggi un tabù.

Appunto pochi conoscono questo eccidio ed il nome della località Katyn e di quanto questo nome possa pesare nelle relazioni tra Polonia e Russia ancora oggi.

Infatti Katyn è il nome di una foresta vicino Smolensk dove sono stati trovati in una fossa comune i corpi di ufficiali dell’esercito polacco, aprendo così fin da subito una delle questioni internazionali più controverse del secolo per decidere chi avesse commesso questo eccidio.

Il fatto storico

Il contesto storico in cui si venne a creare l’eccidio, così detto di Katyn, si colloca in una situazione storica particolare: quando la Polonia venne invasa dalle truppe naziste il 1 settembre 1939, la Russia sovietica invase la Polonia il 17 settembre dello stesso anno senza preavviso e mobilitò tre milioni di soldati alla frontiera orientale polacca, in violazione dei trattati di pace precedentemente stipulati con la Polonia: trattato di pace di Riga 18 marzo 1921 il quale riconosceva la frontiera polacca. La violazione del protocollo secondo il quale si rinunciava alla guerra come mezzo di controversie siglato a Mosca il 9 febbraio 1929. La violazione del patto di non aggressione russo – polacco siglato a Mosca il 25 luglio 1932 e il rinnovo nel 1935 del precedente patto che lo vedeva prolungato fino al 1945.

Nonostante i sopra citati accordi la Polonia si trovò ad essere attaccata su due fronti.

Alle 3 del mattino il ministro degli affari esteri sovietico, Potomkin, convoca l’ambasciatore polacco a Mosca Grzybowski, leggendogli la nota che le truppe sovietiche hanno ricevuto l’ordine di attraversare la frontiera polacca, in forza alla motivazione che la Polonia era in parte invasa dai tedeschi e che quindi non esisteva un governo polacco, la Polonia e il suo governo avevano virtualmente cessato d’esistere. Con questa azione la Russia sovietica violava deliberatamente tutti i trattati stipulati in precedenza con la Polonia e aveva deliberatamente stretto un patto segreto con il suo opposto politico, la Germania nazista, questo patto: Ribentrop-Molotow, prevedeva meticolosamente la separazione della Polonia tra tedeschi e russi ma, il patto sopra citato, non ebbe attuazione poiché i nazisti attaccarono la Russia sovietica con “l’operazione Barbarossa” nel 1940.

L’invasione sovietica della Polonia colse di sorpresa gran parte dei soldati polacchi che si erano spostati nella zona della Polonia orientale, infatti come ricorda J.Czapaski : “considerando il destino di alcune migliaia di ufficiali polacchi che presero parte alla difesa di Leopoli, la maggior parte fu deportata in campi speciali di lavoro in Russia, nonostante la promessa che sarebbero stati portati in Romania e Ungheria per poi poter andare in Francia a combattere contro i tedeschi”. Fu così che caddero nelle mani dei sovietici 250 mila soldati polacchi di cui 15.400 erano ufficiali.

I prigionieri polacchi deportati in Unione sovietica furono dislocati in tre grandi campi : Kozielsk con 4.500, Starobielsk con circa 3.910 persone e Ostashkow con 6.500 persone.

Nei tre campi sopra menzionati vi erano rinchiuse circa 15.000 ufficiali polacchi. Con l’inizio delle ostilità naziste nei confronti dei sovietici essi si videro costretti a stringere relazioni con il governo polacco in esilio a Londra, fu così possibile rintracciare solo 400 dei 15.000 polacchi sopra indicati.

Il 14 novembre 1941 l’ambasciatore polacco ottenne una udienza da Stalin che assicurò che furono rilasciati tutti i prigionieri mentre asserì anche che alcuni fossero scappati in Manciuria o in Romania.

Nonostante la richiesta scritta da parte del gen. Anders riguardo alla sorte dei dispersi NKVD rispondeva che risultavano tutti rilasciati. Nessuno dell’esercito polacco, come le famiglie dei dispersi, credevano alle promesse dei sovietici ma tuttavia, nessuno si aspettava che fossero stati tutti uccisi.

La notizia della sorte dei polacchi dispersi si ebbe solo quando l’offensiva tedesca giunse in quelle zone, fu allora che Radio Berlino diede la notizia del macabro ritrovamento. Quindi i tedeschi utilizzarono questo ritrovamento per creare una macchinazione propagandistica che cercava di mettere in conflitto gli alleati, con l’intento di far rompere l’alleanza con la Russia.

Fu creata una commissione di medici legali internazionale che assieme alla croce rossa internazionale decretò che l’eccidio fu commesso dai sovietici per le seguenti motivazioni : lo stato di deterioramento dei corpi, le uniformi invernali, la crescita delle piante per l’apporto di nutrimento fornito dalla decomposizione dei corpi, dalle lettere trovate addosso o dai diari che erano datati fino marzo 1940, il crimine era stato commesso in inverno quando la zona era sotto controllo dei russi.

I russi risposero con un’altra commissione che aveva come scopo di depistare la precedente commissione e cercando di dimostrare che l’eccidio fosse colpa dei nazisti.

Il tribunale di Norimberga tuttavia non riconobbe i nazisti colpevoli dell’eccidio di Katyn . La questione di Katyn ebbe, ed ha tuttora, un peso nelle relazioni russo-polacche .

Come sostiene Zaslavsky la nuova documentazione mostra che l’intensità del terrore di massa in Polonia era superiore a quella verificatasi in Russia: in 20 mesi circa il 4% della popolazione polacca, cioè 400.000 persone, subirono deportazione, imprigionamento e fucilazione.

Il crimine commesso a Katyn è stato a lungo una questione negata e dopo la conferenza di Yalta le nazioni vincitrici non indagarono mai in profondità , solo con Elcin nel 1992 si è giunti alla dichiarazione ufficiale quando consegnò a Walesa dei documenti ufficiali .

All’alba del XXI secolo la ferita di Katyn si è riaperta a causa dell’incidente aereo di Smolensk avvenuto il 10 aprile del 2010 mentre l’establishment politico della Polonia si recava a commemorare i caduti.

La sentenza della Corte di Giustizia europea nel 2012

La Corte per i Diritti Umani di Strasburgo ha riconosciuto la Russia colpevole per la violazione dell’art. 38 CEDU che prevede l’esame in contraddittorio alla causa, invece i russi hanno impedito ciò ponendovi il segreto di stato appena chiusa l’inchiesta nel 2004.

La corte di Strasburgo mette in evidenza l’importanza dell’obbligo della trasparenza soprattutto in situazioni cosi gravi.

Inoltre la corte imputa alla Russia la violazione dell’art. 3 CEDU ,”tortura e maltrattamenti o trattamenti inumani e degradanti”, quindi la violazione di questo articolo garantisce ai parenti delle vittime la possibilità di ricorrere in giudizio per ottenere giustizia. L’ex stato sovietico è riconosciuto responsabile di essersi sempre dimostrato indifferente ai disagi causati ai parenti delle vittime.

La mancanza delle informazioni e comunicazioni da parte dei prigionieri verso i loro parenti o informazioni sulla sorte dei prigionieri da parte della Russia vede colpevole di avere violato oltre che i diritti umani anche le convenzioni di Ginevra, la convenzione dell’Aja e la convenzione internazionale sui diritti civili e politici.

Nel 1989 la procura militare sovietica aprì una inchiesta sulla fucilazione dei cittadini placchi del 1940, lasciando intravedere che riconoscesse quel massacro come un tentativo di genocidio contro il popolo polacco, per il quale non esiste un termine d’archiviazione. Nel 2004, invece, la procura militare della Federazione russa ha deciso d’archiviare l’inchiesta, infatti secondo la procura le azioni dei responsabili dell’NKVD, si basarono sul codice militare vigente all’epoca e non c’era volontà di commettere genocidio. Tale archiviazione fu ed è tutt’oggi vissuta dai polacchi come una volontà esplicita da parte russa di non volere riconoscere alcuna responsabilità per il crimine commesso.

Importante la nota della sentenza della Corte di Strasburgo dove si legge:“La Corte è colpita dall’ evidente reticenza delle autorità russe ad ammettere la realtà del massacro di Katyn”, inoltre si legge nella sentenza, nella quale pur tuttavia si riconosce la mancanza di competenza della Corte stessa a giudicare se Mosca abbia violato la Convenzione sui diritti dell’ uomo quanto all’ obbligo di indagare sulla perdita di vite umane. “L’ approccio scelto dalla giurisdizione militare russa – prosegue la sentenza – che consiste nel sostenere, a dispetto dei fatti storici accertati, che i parenti dei richiedenti si sono in qualche modo volatilizzati nei campi sovietici, attesta un tentativo deliberato di gettare confusione sulle circostanze che hanno condotto al massacro di Katyn”.

Questa sentenza è stata accolta dalla stampa polacca con soddisfazione e auspicata come un importante passo in avanti che porti alla luce dei fatti, rendendo così giustizia ai caduti e alle loro famiglie. .

Come sostiene Ewa Siedlecka : “La Russia ha omesso di mostrare tutti i documento e quindi la sentenza con questi documenti sarebbe stata diversa”. Infatti, come scrive Zaslavsky, la procura Militare della Federazione russa ha dichiarato che dei 183 volumi di documenti raccolti dagli inquirenti, 36 contengono materiali definiti segreto di stato, 80 contengono informazioni confidenziali e di sevizio. Così solo 67 volumi raccolti dalla procura militare russa sono accessibili agli storici.

L’archiviazione di tale indagine da parte della Procura Militare della Federazione russa non soddisferà le famiglie degli ufficiali uccisi. Quindi esse richiedono la riapertura delle indagini da parte del tribunale russo e la ricerca del colpevole: la cosa più importante per le famiglie, degli ufficiali uccisi, è vedersi riconosciuto lo stato di danneggiati per così poter avere accesso ai documenti.

Il tribunale di Strasburgo ha riconosciuto che le famiglie sono parte lesa dalla condotta sovietica e possono avere diritto ai risarcimenti.

La causa non è finita e ci sono buone speranze che il ricorso fatto dalle famiglie davanti l’Alta Corte di Giustizia sia accolto. Secondo i commenti di altri personaggi:

Tadeusz Mazowiecki : “La sentenza è stata molto importante perché per la prima volta c’è un accordo internazionale sulla questione di Katyn che afferma che si tratta di un vero crimine di guerra”

Adam Rotfeld , ex ministro affari esteri polacco in carica nel 2005 e dal 2008, copresidente del comitato, cerca una risoluzione per la questione di Katyn: I russi non hanno rispettato la convenzione e i diritti umani sottoscritta nel 1998 in quanto non hanno motivato il perché della chiusura dell’inchiesta. I russi avrebbero, comunque, dovuto rispettare la convenzione poiché questa indagine era in atto dal 1994 fino al 2004 quindi, avendo sottoscritto la convenzione nel 1998, essi erano tenuti a rispettarla. I russi dovrebbero rendere pubblici anche gli altri documenti che sono tutt’ora segretati.

Roman Kuszniar fa notare che questa indagine doveva durare solo 40 mesi, invece è durata 14 anni.

Stando a quanto ritiene il Profofessor Andrzej Nowak : “Il tribunale non ha valutato se hanno fatto le investigazioni in modo corretto, perché non ha ricevuto documentazione dalla Russia, se il tribunale avesse avuto questi documenti il tribunale avrebbe potuto prendere in considerazione le valutazioni dei russi. La giustizia russa non ha gli stessi standard dell’Europa civilizzata. Il tribunale ha fatto bene a sottolineare la mancanza di rispetto verso le famiglie polacche nel non tenerle al corrente, questo è un altro fattore che mette in evidenza la discrepanza tra l’Europa e la Russia. Dopo tutto questo esempio di giustizia russa è strano che sia stato affidato il caso della disgrazia aerea di Smolensk ad un tribunale russo”.

Nonostante tutto ciò il massacro di Katyn rimane ai più sconosciuto. Anche il film, girato dal regista polacco A. Wajda, nel 2012, resta poco noto sia in Russia che in Europa.

Emiliano Salvatore