Per gli antichi “il nome” era qualcosa di molto importante, esso designava il destino di una persona: “Nomenomen” appunto dicevano i latini; ma anche altre popolazioni erano della stessa opinione se si pensa ai testi egizi oppure anche alla Bibbia.

Per gli egizi Il nome non era una semplice assegnazione, infatti, secondo la credenza attraverso la sua conoscenza si poteva magicamente dominare la persona che portava quel nome.

Motivo per cui, quando si voleva annientare una persona, si sopprimeva il suo nome martellandolo via dalle iscrizioni.

Questo maleficio era previsto sia per gli esseri viventi sia per i defunti. Infatti,il nome rappresenta l’autentica personalità della persona e, in certo senso, il suo destino o programma di vita.

Tanto più se consideriamo che, soprattutto presso le culture antiche, conoscere il nome di qualcuno o qualcosa significa in certa misura possederlo, controllarlo, dominarlo.

Anche nella Bibbia sappiamo che il nome aveva un significato ben preciso che spesso racchiudeva in esso il nome di Dio (EL) un buon esempio sono alcuni nomi come: Emanuele ad esempio significa “Dio è con noi”, mentre Elisabetta che significa “Dio è perfezione”. Il nome era un segno di distinzione.

Nella Bibbia Dio tuttavia non ha un nome. Come scrive Giuseppe Pulcinelli: ”Quando Mosè chiese il nome a Dio, la risposta non fu una parola, ma una frase ebraica, «io sono colui che sono» (cfr. Es 3,13-14); in Es 6,2-3 troviamo l’espressione «io sono YHWH», il nome di Dio (6.828 volte nell’AT) composto da quattro consonanti attinenti al verbo essere, che per rispetto era (ed è) considerato impronunciabile dagli Ebrei (si ritiene che la pronuncia più probabile sia Yahwè) e perciò nella lettura sostituito con il generico Adonày, “Signore” “. (Citazione presa da: http://www.famigliacristiana.it/articolo/qual-e-il-nome-di-dio.aspx)

Quanto valeva per egizi ed ebrei, come anche altri popoli dell’antichità, il nome aveva una grande importanza tanto che doveva esistere in alcuni casi un nome segreto. Questo valeva anche per la città di Roma.

Questo lo sappiamo dalle fonti antiche, infatti Servio Mario Onorato, grammatico e commentatore del IV secolo d.C., che fu anche un commentatore di Virgilio, appose una nota all’Eneide affermando che: “Nessuno, nemmeno nei sacrifici, ripete il vero nome della città. Ché, anzi, un tribuno della plebe, Valerio Sorano (come lasciò scritto Varrone), fu messo in croce per aver ardito pronunciare quel nome”.

Il nome della Città di Roma doveva restare segreto, era sacrilegio pronunciarlo. La ragione, per i romani, era riconducibile all’antico rito dell’Evocatio. L’Evocatio era un rito per il quale si invocava (e-vocare significa “chiamare da un luogo”), pronunciandone il nome, il dio protettore di una città davanti alle mura di essa durante l’assedio. Conoscere il nome del dio equivaleva nell’idea ad impadronirsi dell’essenza della città assediata e a sottometterla, per poi, ultimato il rito magico, portare il numen a Roma.

Una Evocatio famosa fu quella pronunciata dal console Scipione Emiliano, poi detto l’africano, durante l’assedio di Cartagine nel corso della terza guerra punica.

Come trascrive Macrobio una antica formula usata per la distruzione di Cartagine venne pronunciata da Scipione Emiliano: «SI DEUS SI DEA EST CUI POPULUS CIVITASQUE CARTHAGINIENSIS EST IN TUTELA, TEQUE MAXIME, ILLE QUI URBIS HUIUS POPULIQUE TUTELAM RECEPISTI, PRECOR VENERORQUE VENIAMQUE A VOBIS PETO UT VOS POPULUM CIVITATEMQUE CARTHAGINIENSEM DESERATIS, LOCA TEMPLA SACRA URBEMQUE EORUM RELINQUATIS ABSQUE HIS ABEATIS, EIQUE POPULO CIVITATI METUM FORMIDINEM OBLIVIONEM INICIATIS, PRODITIQUE ROMAM AD ME MEOSQUE VENIATIS, NOSTRAQUE VOBIS LOCA TEMPLA SACRA URBS ACCEPTIOR PROBATIORQUE SIT, MIHIQUE POPULOQUE ROMANO MILITIBUSQUE MEIS PRAEPOSITI SITIS UT SCIAMUS INTELLIGAMUSQUE. SI ITA FECERITIS, VOVEO VOBIS TEMPLA LUDOSQUE FACTURUM.» (Macrobius, Saturnalia, liber III, cap. IX.6)

Traduzione :

“Che sia un dio o una dea, sotto la cui protezione sono posti il popolo e la città di Cartagine; e soprattutto tu, che hai intrapreso la difesa di questa città; io vi prego e imploro e supplico a voi chiedo che voi abbandoniate il popolo e la città di Cartagine, e lasciate i loro luoghi, templi, cose sacre e la città, e vi allontaniate da essi, e che ne ispiriate il popolo e la città con paura, terrore e perdita del ricordo, e che uscendo veniate a Roma, a me e ai miei, e che i nostri luoghi, templi, cose sacre e città siano per voi più accettabili e graditi, e che vi disponiate per me e per il popolo romano e per i miei soldati, e che noi possiamo saperlo e capirlo. Se così avrete fatto, io faccio voto che vi consacrerò templi e solennità.” (Macrobio, Saturnalia, Libro III, cap IX.6)

Non solo Servio e Macrobio, ma anche Plinio il Vecchio, nel “Naturalis Historia”, afferma: “riti misteriosi proibiscono di pronunciare l’altro nome di Roma. Valerio Sorano che osò divulgarlo non tardò a pagarne la pena. Non è fuori proposito accennare qui ad una particolarità dell’antica religione prescritta per questo silenzio. La dea Angerona, alla quale si sacrifica nel giorno 21 dicembre, ha il simulacro con la bocca fasciata da una benda”.

il nome segreto di Roma, che impediva che i nemici di Roma potessero praticare l’Evocatio contro l’Urbe,rimane tutt’oggi un mistero.

Esistono varie teorie una delle quali è la lettura del nome di Roma in forma speculare ROMA=AMOR. Ma sembrerebbe che questo nome segretissimo, per quanto possa essere romanticamente apprezzabile, sembra troppo semplice. Soprattutto perché fu scoperto un graffito a Pompei nella Regio I, che divide l’insula VI, dove si trovano la Casa del Criptoportico e la Casa di Lucio Celio Secondo, dall’insula X, dove si trova la Casa del Menandro),nonché un altro graffito identico a quello di Pompei, venne scoperto ad Ostia. Entrambi richiamano la Roma quadrata. Infatti nel 1963 il prof. A. Petrucci trovò scolpito un disegno della ROMA QUADRATA ad Ostia antica nella caserma dei Vigili, datata all’età di Adriano,è dietro le terme di Nettuno, il graffito da quattro righe disposte a quadrato che, lette nella sequenza alto-basso-destra-alto, dove si legge la scritta :

R O M A

O L I M

M I L O

A M O R

Tale graffito che allude ad un parallelismo tra Roma e l’amore troverebbe conferma nella allusione di Pudenzio che dice: “I templi di Roma e Venere sono della stessa grandezza e alle due divinità si offrivano incensi contemporaneamente”.Secondo alcuni il Tempio di Venere e Roma sulla Velia con i due absidi giustapposti e le statue di Venere e Roma poste negli absidi, schiena a schiena, abbinate in modo speculare avrebbero dovuto simboleggiare i nomi Roma e Venere/Amor a simboleggiare il nome segreto dell’Urbe. Il tempio venne inaugurato nel 128 d.C., sotto l’imperatore Adriano, in una data particolare il 21 Aprile, la data della fondazione di Roma.

Altra ipotesi della connessione tra Roma e l’amore è Venere, dea madre di Enea che è considerato il primo capostipite dei romani. Ma proprio per questi graffiti non sembrerebbe possibile che il nome segreto di Roma fosse Amor, una cosa cosi segreta non poteva essere di pubblico dominio e leggersi sui muri.

A conferma di quanto sopra scritto c’è la frase attribuita a Quintiliano che recita: “ROMA, TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR” ossia:“Roma, con lo spostamento delle lettere, diventerà Amor”.

Ma una teoria più recente sembrerebbe vedere come nome segreto di Roma un nome molto più lontano ed elaborato.

Ci sono sospetti che un altro colpevole di avere rivelato, o semplicemente fatto intendere, il nome segreto di Roma, oltre al già menzionato Valerio Sorano:è stato il famoso poeta Publio Ovidio Nasone che fu condannato all’esilio per ragioni mai chiarite.

Ma il poeta latino sembra fornirci un indizio in un verso del suo libro “Le Tristezze”:egli si lamenta che: “Due crimini mi hanno perduto, un carme e un errore: di questo debbo tacere quale è stata la colpa”.( Ovidio, Tristia, II,1).

Ma proprio su questo punto aleggia il mistero. Un mistero che sembra essersi risolto.

Tra le altre cose Ovidio nei Fasti parlando del mese di Maggio, in latino Maius, fa una allusione a Maia che è la stella più importante della costellazione delle Pleiadi e pertanto sarebbe possibile che Ovidio, che di Maia avrebbe dovuto parlare nella sezione dedicata al mese di Maggio fa qualche imprudente allusione al nome segreto di Roma.

Ovidio aveva sicuramente trattato solo i mesi da gennaio a giugno. Potrebbe dunque essere lecito supporre che vi fosse un legame tra l’inaspettata condanna e ciò che il poeta aveva appena scritto. Una conferma sembra provenire da una sibillina espressioneultima me perdunt.( Ovidio, Tristia, 2.99)

“… hincsataPleïonecumcaelifero Atlante iungitur, ut fama est, Pleïadasqueparit.

Quarum Maia suas forma superasse sororestraditur et summoconcubuisseIovi.”

(Fasti, V, 81-85)

Traduzione:

“… nacque Pleione che, si tramanda, sposò Atlante, sostegno del cielo,e diede alla luce le Pleiadi. Fra esse, si dice, Maia superava in bellezza le sue sorelle: lei giacque con il grande Giove…”

(traduzione da Ovidio. Opere. Vol. II UTET. Edizione del Kindle.)

Ovidio ha conferito alla costellazione delle Pleiadi, e nello specifico a Maia, la sua stella più rappresentativa, invero né prima né dopo di lui nessuno fa mai menzione di Maia o delle Pleiadi in rapporto con la fondazione di Roma.

Altro parallelo che lo studio di Vinci e Maiuri presenta nel testo “mai dire Maia”è la fondazione della città di Roma con la costellazione delle Pleiadi dove la costellazione riproduce il primo nucleo dell’Urbe.

Ciò può portare ragionevolmente a credere che lo scopo di tale semplificazione, altrimenti incomprensibile, possa essere stato proprio quello di far corrispondere il loro numero complessivo a quello tradizionale delle Pleiadi. Ora, non solo il numero, ma addirittura la disposizione dei sette colli sul territorio, sembrerebbe rispecchiare l’assetto generale esibito dai corrispondenti corpi celesti. Così si evince dallo studio che la stella Maia è la più brillante e bella della costellazione delle pleiadi: alla stella di Maia in modo particolare corrisponde la centralità del Palatino, su cui Romolo aveva tracciato il solco della Città Quadrata.

Maia viene associata alla Bona dea che si celebrava appunto il 1 maggio.

Secondo lo studio dei due studiosi, Maiuri e Vinci, potrebbe essere possibile che Ovidio, che di Maia avrebbe dovuto parlare nella sezione dedicata al mese di maggio (Maius) si sia lasciato “scappare” qualche imprudente allusione al nome segreto di Roma. La rivelazione del nome segreto di Roma era punito con la morte, ma Ovidio fece solo una allusione pertanto Augusto lo graziò e punì il poeta solo con l’esilio.

Lo studio dei due autori non garantisce in modo scientifico che sia andata così ma aggiunge luce nuova ai motivi del possibile esilio di Ovidio che non fu mai chiarito del tutto.

A tutt’oggi l’esilio del poeta latino è ritenuto ingiusto tanto che il comune di Roma, sotto la giunta grillina, con mozione n. 85 del 14 dicembre 2017,riabilita il poeta Ovidio facendolo rientrare dall’esilio concludendo:

“a promuovere ogni utile iniziativa affinché si proceda all’adozione dei necessari provvedimenti per recepire la Sentenza di assoluzione e revocare la “relegatio” a Publio Ovidio Nasone, riconoscendo la riabilitazione del poeta e restituendo allo stesso la libertà,la dignità civica e l’arte universale, nonché al coinvolgimento delle nuove generazioni alla conoscenza del percorso di vita del poeta al fine di favorirne la partecipazione attiva alla cerimonia di assoluzione”.( da: file:///C:/Users/annab/OneDrive/Desktop/moz85-17.pdf)

Maggiori informazioni :

http://www.futuroquotidiano.com/wp-content/uploads/2018/04/Mai-dire-Maia-di-Felice-Vinci.pdf

https://luigi-pellini.blogspot.com/2012/04/il-nome-segreto-di-roma.html?spref=fb

file:///C:/Users/annab/OneDrive/Desktop/Il_nome_segreto_di_Roma_The_secret_name.pdf

https://isis.forumcommunity.net/?t=4414951

http://www.famigliacristiana.it/articolo/qual-e-il-nome-di-dio.aspx

Emiliano Salvatore