Roma – Incendio in corso in via del Cappellaccio, all’altezza del civico 143. Le fiamme sarebbero divampate in una zona attigua o interna ad un’officina confinante con la via del Mare. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco. Alta la colonna di fumo nera. Intervento in corso. E’ stata chiusa al traffico via del Cappellaccio a partire dal Viadotto della Magliana, a causa dell’incendio divampato in un capannone, poco dopo le 16, nel tratto compreso tra i civici 132 e 143. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia di Roma capitale dei gruppi Eur e Marconi.