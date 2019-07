Incendio via del Cappellaccio, nessun ferito al momento

Roma – Al momento non risultano feriti nell’incendio divampato alle 16 circa all’interno di un’officina in via del Cappellaccio, in zona Magliana a Roma. Le fiamme, alimentate da alcune cataste di pneumatici, hanno interessato quattro capannoni industriali. Sul posto stanno lavorando i Vigili del fuoco, la Polizia di Roma Capitale, Carabinieri e Polizia. Attualmente la colonna di fumo, sprigionata dall’incendio, e’ visibile a diversi chilometri di distanza.