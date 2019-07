Incendio via del Cappellaccio, strade chiuse per soccorsi

Roma – I Vigili del fuoco e la Polizia di Roma Capitale, in seguito all’incendio divampato in una officina in via del Cappellaccio, in zona Magliana, hanno disposto la chiusura per sicurezza, oltre che della stessa via, anche della via del Mare tra Cocchieri e Tor di Valle in entrambe le direzioni. Sulla via Ostiense sono state disposte solo chiusure temporanee tra via di Decima a via Monte del Finocchio, direzione Roma, e tra via Monte del Finocchio e via Frugoni in ambo i sensi, per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso. Al lavoro oltre 15 pattuglie della polizia locale di 6 Gruppi: oltre Eur e Marconi, anche i gruppi Tintoretto, Monteverde e Gpit e Mare.