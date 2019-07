Incontro Ordine dei Medici-Ama, vicina collaborazione

Roma – Si e’ svolto oggi il primo di una serie di incontri che i neo vertici di Ama hanno voluto convocare con vari soggetti per condividere una corretta informazione sulla situazione dei rifiuti della Capitale. Intorno a un tavolo sono stati chiamati a partecipare l’Ordine dei Medici di Roma, l’omologo Ordine dei veterinari, esperti e stakeholder. “Ringraziamo i neo vertici dell’Azienda per l’iniziativa intrapresa che dimostra attenzione e sensibilita’ nei confronti degli operatori sanitari dei cittadini romani. Quello che si e’ svolto oggi e’ stato un incontro costruttivo, propositivo e di ascolto dove ogni professionista a seconda delle competenze ha espresso il proprio punto di vista sulla condizione che sta vivendo la Capitale” hanno detto Antonio Magi, presidente dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e odontoiatri, e il vice presidente Pier Luigi Bartoletti, uscendo dalla sede Ama alla fine del primo incontro. “Tutte le figure che compongono il tavolo tecnico hanno come obiettivo che venga superata al piu’ presto questa difficile situazione. Nessun allarmismo, quindi, ma neanche sottovalutazione del fenomeno che e’ e resta grave. Per questo si e’ deciso- hanno concluso Magi e Bartoletti- di tornare ad incontrarci con regolarita’ in modo da controllare lo stato della condizione dei rifiuti, informare i cittadini e mettere in atto le azioni piu’ idonee”.