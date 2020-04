Innovazione e sviluppo sostenibile: ANGI partner per il 50° anniversario dell’Earth Day

ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori è lieta di essere partner della maratona multimediale One People One Planet per il 50° anniversario dell’Earth Day, manifestazione all’interno della quale vi sarà un focus specifico dedicato al tema innovazione e sviluppo sostenibile.

La scienza ci dice che la crisi ambientale e climatica che stiamo vivendo è figlia di logiche di produzione e consumo distorte che seguono ritmi inconciliabili con i cicli naturali. Questa fase di crisi può e deve aprire le porte ad un processo di cambiamento.

L’innovazione è chiamata ad essere strumento principale di questo rinnovamento, un’innovazione tuttavia che deve rimettere al centro l’uomo per non risultare fine a sé stessa. L’innovazione dunque, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista sociale, è tale solo se orientata allo sviluppo sostenibile.

Oggetto del talk è definire gli ambiti di tale innovazione, presentando esempi concreti e best practice, eccellenze made in Italy che fanno intravedere una grande vivacità culturale e imprenditoriale che le istituzioni sono chiamate a valorizzare.

Come Presidente e portavoce dei giovani innovatori, interverrà Gabriele Ferrieri, che presenterà le eccellenze delle nuove generazioni e gli esempi delle innovazioni portate avanti con successo da imprese innovative e PMI al servizio di uno sviluppo etico e sostenibile dell’ecosistema innovazione italiano.

La maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet sarà integralmente trasmessa sul canale streaming Rai Play, con un palinsesto live di 12 ore (dalle 8 alle 20). E il modulo su innovazione e sviluppo sostenibile con ANGI e tanti altri importanti protagonisti e stakeholder del mondo innovazione sarà sempre in diretta su Rai Play dalle 12,35 alle 13,27.