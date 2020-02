Innovazione e investimenti a sostegno della sanità e del benessere dei cittadini

“L’emergenza che si sta vivendo in questi giorni su scala internazionale dimostra ancora di più l’importanza di investire sulla ricerca e l’innovazione per sostenere il benessere dei cittadini”.

Ora che si sta diffondendo in Italia una seria preoccupazione per il Coronavirus, si sta andando a calcolare la stasi dell’attività produttiva nel Paese. In primo luogo il governo, che lavora a un decreto legge, oltre a quello sanitario già varato, con incentivi fiscali per le aziende colpite dal virus e contributi appunto per la Cig. Oltre al problema del fermo del settore del turismo, al blocco della moda in questi giorni in sfilata a Milano, al nodo dell’export.

Per quanto riguarda il peso del mondo produttivo settentrionale sul resto del paese, secondo l’Istat, il Pil dell’Italia nel 2017 – ultimo anno per cui ci sono i dati ripartiti per regioni – è stato pari a 1.725 miliardi circa di euro. La Lombardia ha contribuito per 383,2 miliardi, il Veneto per 162,5 miliardi, l’Emilia-Romagna per 157,2 miliardi. Dunque, sommando i dati delle tre regioni, risulta un contributo al Pil nazionale pari a circa 703 miliardi di euro. In percentuale rispetto al Pil si tratta del 40,1%.

Il tema circa gli investimenti sull’innovazione pertanto torna ad essere una delle priorità, in quanto investire nella ricerca e in particolare nel settore sanitario per implementare nuove azioni a sostegno del benessere dei cittadini, rappresenta ora più che mai un’esigenza primaria per il Paese.

E paradossalmente, anche la crisi da coronavirus che sta paralizzando l’economia globale e alimentando paure fra le popolazioni, porta con sé un effetto collaterale positivo: il crollo delle emissioni inquinanti in Cina. Di fatto, l’unione di fabbriche che lavorano a ritmi che non superano il 30% della normale operatività e il traffico pressoché azzerato ha garantito un netto miglioramento della qualità dell’aria. Un effetto economico indiretto dell’epidemia, che ha comportato un taglio di emissioni di CO2 pari a 100 milioni di tonnellate metriche, una quantità vicina a quella generata dal Cile in un anno.

Interrogato sul tema, il presidente dell’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Gabriele Ferrieri, ha così commentato: ”L’emergenza coronavirus rischia di produrre danni terribili alla nostra economia, che già vive una situazione molto difficile. Abbiamo raccolto le dichiarazioni espresse dalle categorie produttive e auspichiamo che il Governo possa mettere a punto quanto prima un piano straordinario per garantire la stabilità sociale, il sostegno alle imprese colpite e a tutti i cittadini. Ed è poi importante sottolineare come l’emergenza che si sta vivendo in questi giorni su scala internazionale dimostra ancora di più l’importanza di investire sulla ricerca e l’innovazione per sostenere il benessere dei cittadini”.