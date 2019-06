Integratori cinesi contengono principi attivi di Viagra e Cialis –

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza alimentare per la presenza di sostanze non autorizzate in sei integratori provenienti dalla Cina: i prodotti segnalavano in etichetta la presenza di ingredienti a base di piante, ma contenevano in realtà sildenafil e tadalafil, i principi attivi dei farmaci Viagra e Cialis.

L’irregolarità è stata segnalata dalla Spagna attraverso il sistema di allerta rapido (Rasff), indicando anche l’Italia come Paese interessato.

Gli integratori interessati sono stati distribuiti in Spagna dall’azienda Marco Cordone Spain, che ha sede in calle Argentina Galte III 319, a El Médano (Tenerife).

Ecco i sei prodotti irregolari segnalati dall’Agenzia spagnola dei farmaci e dei prodotti sanitari: BioActiv Extra Forte, Torexan, Devit Forte, Devit Solo Piante, Bull Extreme, tutti somministrati con capsule.

Al momento la Spagna non ha ancora trasmesso all’Italia le liste di distribuzione dei prodotti.

Nel frattempo, il ministero della Salute raccomanda di non consumare gli integratori segnalati, che potrebbero essere stati acquistati online anche dai consumatori italiani.

Rita Lena