Integratori curcuma e tisane, i lotti ritirati –

E’ allerta integratori alimentari, ma anche per le tisane ci sono problemi. E’ l’ultima in ordine di tempo delle allerte diffuse da “il fatto alimentare”, si tratta delle tisane prodotte dal gruppo Coswell che ha richiamato volontariamente quattro lotti della tisana Ventre piatto cold de L’Angelica, per la presenza di Escherichia Coli. La segnalazione del richiamo è arrivata da parte di alcuni consumatori.

A scopo precauzionale viene raccomandato di non consumare la tisana se il numero di lotto coincide con quelli segnalati e di restituirla al punto vendita d’acquisto.

Le confezioni interessate sono quelle appartenente ai lotti numero: 910001001, 910101001, 910201001, 910501001.

Ma non finisce qui, continua l’allarme curcuma, questa volta marchiate, secondo quanto riporta sul suo sito “Il Fatto Alimentare”, Naturando prodotti da Ekappa Laboratori, loto numero 18L264 .

Sale a 12 il numero di persone colpite da epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, legata al consumo di integratori di curcuma e curcumina. L’Istituto superiore di sanità e il ministero della salute hanno segnalato due nuovi prodotti, il cui consumo è stato associato all’ultimo caso registrato: si tratta dell’integratore Tendisulfur forte in bustine, prodotto da Nutrilinea Srl per Laborest Italia Srl, e di Cartijoint Forte, prodotto da Sigmar Italia Spa per Fidia Farmaceutici Spa.

Il terzo integratore a base di curcuma ritirato dal mercato il 27 maggio2019.

Nei giorni scorsi, il ministero della Salute ha segnalato altri prodotti e integratori alimentari, che sono stati collegati a casi di epatite:

Curcumina Plus 95%, lotto 18L823 e scadenza 10/2021 (NI.VA)

Curcumina 95% (basso dosaggio), lotto 18M861 e scadenza 11/2021 (NI.VA)

Curcumina Plus 95% piperina a marchio linea@ lotti 19B914 con scadenza 02/2022 e 18e590 con scadenza 03/2021 (NI.VA)

Curcuma complex B.A.I. Aromatici, per conto di Vitamin Shop Tumercur Sanandrea

MOVART Scharper SpA

Curcuma Meriva 95% 520 mg Piperina 5 mg (Farmacia Dr.Ragazzi)

Curcuma “Buoni di natura” Terra & Sole

Curcuma 95% Maximum, lotto 18L264 e scadenza 10/2021 (Naturando)

Curcuma liposomiale più pepe nero, lotto 1810224 e scadenza 10/2021 (Nutrimea Laboratories).

Rita Lena