International Society for Digital Earth (ISDE) dal 24 al 27 settembre 2019 a Firenze

A nome del Comitato organizzatore locale, sono lieto di invitarti a partecipare all’11 ° Simposio internazionale sulla Terra digitale (ISDE 11), dal 24 al 27 settembre 2019 a Firenze, Italia.

L’International Society for Digital Earth (ISDE), fondata a Pechino nel 2006, è un’organizzazione internazionale non politica, non governativa e senza fini di lucro che promuove principalmente scambi accademici, innovazione scientifica e tecnologica, istruzione e collaborazione internazionale verso il digitale. I simposi biennali ISDE sono i principali eventi internazionali relativi ai progressi e ai progressi della scienza, della tecnologia e delle applicazioni per la Terra digitale.

Il tema della conferenza di quest’anno è “Terra digitale in una società trasformata”. Avremo sessioni tecniche, conferenze e invitati su questo tema, incentrati sui numerosi vantaggi della Terra digitale per gli esseri umani e il pianeta. A ISDE 11 avrai l’opportunità di incontrare i più importanti scienziati del mondo che affronteranno passato e presente della Terra digitale e discuteranno le direzioni future per i prossimi decenni.

L’undicesimo simposio ISDE a Firenze è anche una grande opportunità per raggiungere le comunità scientifiche e industriali europee per aumentare il loro coinvolgimento nella visione, elaborazione e realizzazione della Terra digitale.

Firenze è conosciuta in tutto il mondo come la culla del Rinascimento, dove iniziò e si sviluppò il movimento. La città fu un tempo dimora di grandi pensatori e artisti innovativi, come Michelangelo, Dante, Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Donatello, Botticelli, Lorenzo de ‘Medici, Machiavelli e anche casa di Galileo (nativo di Pisa). Una ricchezza di capolavori museali e monumenti storici, il più famoso “David” di Michelangelo e “La nascita di Venere” di Botticelli, attesta questo magnifico passato.

Nel 2019, Firenze celebrerà il 500 ° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, un motivo perfetto per celebrare il suo retaggio di scienza, arte e ingegneria.

Paolo Mazzetti – Presidente del Comitato Organizzatore Locale ISDE 11 Capo della Divisione di Firenze dell’Istituto di ricerca sull’inquinamento atmosferico – Consiglio Nazionale delle Ricerche d’Italia – Firenze (ITALIA)