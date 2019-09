International Society for Digital Earth (ISDE) dal 24 al 27 settembre 2019 a Firenze

A nome del Comitato organizzatore locale, siamo lieto di invitarti a partecipare all’11 ° Simposio internazionale sulla Terra digitale (ISDE 11), dal 24 al 27 settembre 2019 a Firenze, Italia.

Nella splendida cornice della città di Firenze nelle prestigiose sale del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e del Palazzo dei Congressi di Firenze dal 24 al 27 settembre andrà in scena lo straordinario International Symposium on Digital Earth 2019 arrivato al suo ventesimo anniversario.

L’International Society for Digital Earth (ISDE), fondata a Pechino nel 2006, è un’organizzazione internazionale non politica, non governativa e senza fini di lucro che promuove principalmente scambi accademici, innovazione scientifica e tecnologica, istruzione e collaborazione internazionale verso il digitale.

Il tema della conferenza di quest’anno è “Terra digitale in una società trasformata”. Avremo sessioni tecniche, conferenze e invitati su questo tema, incentrati sui numerosi vantaggi della Terra digitale per gli esseri umani e il pianeta. A ISDE 11 avrai l’opportunità di incontrare i più importanti scienziati del mondo che affronteranno passato e presente della Terra digitale e discuteranno le direzioni future per i prossimi decenni.

L’undicesimo simposio ISDE a Firenze è anche una grande opportunità per raggiungere le comunità scientifiche e industriali europee per aumentare il loro coinvolgimento nella visione, elaborazione e realizzazione della Terra digitale.

“Firenze è conosciuta in tutto il mondo come la culla del Rinascimento, dove iniziò e si sviluppò il movimento. La città fu un tempo dimora di grandi pensatori e artisti innovativi, come Michelangelo, Dante, Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Donatello, Botticelli, Lorenzo de ‘Medici, Machiavelli e anche casa di Galileo (nativo di Pisa). Una ricchezza di capolavori museali e monumenti storici, il più famoso “David” di Michelangelo e “La nascita di Venere” di Botticelli, attesta questo magnifico passato”. Così Paolo Mazzetti – Presidente del Comitato Organizzatore Locale ISDE 11 Capo della Divisione di Firenze dell’Istituto di ricerca sull’inquinamento atmosferico – Consiglio Nazionale delle Ricerche d’Italia – Firenze (ITALIA)

La Terra digitale (la rappresentazione virtuale del nostro pianeta) è uno sforzo collaborativo multidisciplinare che coinvolge diverse scienze (ad esempio scienze della Terra, dello spazio, dell’informazione) per monitorare e prevedere i fenomeni naturali e umani. L’obiettivo del Simposio è discutere il contributo di Digital Earth alla trasformazione digitale della società e le opportunità offerte da questa rivoluzione alla scienza della Terra digitale. L’attuale rivoluzione digitale può essere considerata un Rinascimento per la Terra digitale e il Simposio è il primo evento globale incentrato su questa evoluzione culturale e tecnologica.

“Il programma Symposium considera macro aree interdisciplinari, per superare le tradizionali divisioni disciplinari e migliorare l’esperienza dei partecipanti. Un paio di aree della comunità, che si occupano della International Society for Digital Earth (ISDE), sono incluse per discutere del futuro di ISDE e dei grandi dibattiti che interessano la Digital Earth Community. Non vedo l’ora di incontrarvi a Firenze e lavorare insieme per il futuro della scienza della Terra digitale e il progresso della nostra Società”. Cosi Stefano Nativi – copresidente del comitato scientifico e di programma ISDE 11 Scienziato capo dei Big Data del DG Centro comune di ricerca della Commissione europea – Ispra (ITALIA)