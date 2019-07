Internet e scuola diffusa, online avvisto per cittadinanza digitale

Roma – È pubblicato online sul portale di Roma Capitale l’avviso pubblico per l’adesione di soggetti pubblici e privati alla rete dei Punti Roma Facile e alla Scuola diffusa per la partecipazione e la cittadinanza digitale. Da oggi chi intende attivare un Punto Roma Facile e proporre attivita’ formative e iniziative culturali nell’ambito del digitale e delle nuove tecnologie puo’ candidarsi presentando la propria domanda di adesione per collaborare al programma di attivita’ e interventi messi in campo da Roma Capitale con l’obiettivo di ridurre il digital divide e promuovere in modo diffuso, inclusivo e sostenibile competenze e cittadinanza digitale. “Attraverso questo avviso pubblico vogliamo mettere a sistema competenze ed energie per offrire spazi e servizi a supporto dei cittadini, favorendo un ecosistema dell’innovazione capace di connettere l’amministrazione con universita’, ricerca, imprese e organizzazioni del privato sociale”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L’avviso si rivolge a pubbliche amministrazioni, operatori privati, associazioni impegnate nel settore dell’innovazione, dei servizi e dell’inclusione sociale.

“La rete dei Punti Roma Facile conta attualmente 26 spazi messi a disposizione gratuitamente da Roma Capitale in cui volontari, ragazzi esperti di tecnologia e facilitatori aiutano chi non e’ abituato ad usare il computer a comprendere come navigare in internet, effettuare ricerche, ottenere informazioni e soprattutto servizi. A questo si aggiunge la Scuola Diffusa, recentemente istituita, che opera attraverso l’organizzazione di momenti formativi gratuiti aperti a tutta la cittadinanza con corsi di alfabetizzazione digitale, seminari e workshop”, commenta l’assessora a Roma Semplice Flavia Marzano. L’avviso e’ consultabile sul sito di RomaCapitale, all’interno della sezione ‘Bandi, avvisi e concorsi’. È possibile inviare le candidature tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it.