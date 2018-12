Interpretariato durante le conferenze: come scegliere l’agenzia di traduzione per il proprio evento

Un ottimo servizio di interpretariato è determinante per la riuscita delle conferenze che coinvolgono partecipanti che parlano lingue diverse. A seconda delle caratteristiche dell’evento è possibile ricorrere all’interpretariato in consecutiva o in simultanea. Quest’ultima soluzione è la più indicata per le conferenze, ma si tratta di una tecnica che solo interpreti altamente preparati sono in grado di padroneggiare.

Come scegliere l’agenzia di traduzione per le conferenze

Per avere un servizio di qualità, è necessario rivolgersi solo ad agenzie che possono vantare un’elevata esperienza nel settore dell’interpretariato, soprattutto se si tratta di eventi di una certa importanza. Global Voices, ad esempio, è l’agenzia di traduzioni che ha preso parte all’evento Jump 2018 organizzato dalla Croce Rossa Italiana.

L’evento ha visto la partecipazione di Sharon Stone e al suo fianco, sul palco, era presente un’interprete che traduceva simultaneamente le parole dello speaker. L’interpretazione in simultanea ha permesso all’attrice di partecipare attivamente alla premiazione prevista, nonostante tutte le persone presenti sul palco parlassero solo italiano.

Questa è solo una della modalità di interpretariato, ma alcuni eventi richiedono un lavoro diverso. In alcune conferenze tutte le persone in platea sono dotate di cuffia e possono ascoltare l’interpretazione in simultanea del discorso del relatore.

In questo caso vengono messi a disposizione diversi interpreti, uno per ogni lingua, e ogni interprete lavora in una cabina insonorizzata con una cuffia e una microfono. Tutti i partecipanti all’evento ascoltano in cuffia le parole nelle propria lingua e sono in grado di comprendere chiaramente ogni passaggio.

Global Voices può contare su interpreti competenti e professionali ed è in grado di offrire servizi di interpretariato in 140 lingue diverse. In alternativa al più complesso interpretariato in simultanea, mette a disposizione anche un servizio di interpretariato in consecutiva, ideale quando la conferenza prevede l’interazione tra due persone che parlano una lingua diversa, come durante un’intervista.

Se necessario, prima dell’evento gli interpreti ricevono una formazione mirata sull’argomento della conferenza, così da acquisire la preparazione necessaria per una traduzione precisa e accurata e padroneggiare il livello altamente tecnico della conferenza.