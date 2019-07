Italo: aumento collegamenti asse Roma-Milano, +22% su agosto 2018

Roma – Aumentano i collegamenti di Italo per far fronte alla chiusura dell’aeroporto di Milano Linate: piu’ corse tra Milano e Roma infatti, con ben 54 treni, 22 dei quali No Stop. Tutti i treni fermano a Milano Centrale e Roma Termini e, inoltre, il 94% effettua anche fermata a Milano Rogoredo e l’87% a Roma Tiburtina. Lo comunica in una nota Italo. L’offerta dei treni No Stop di Italo cresce del 22% rispetto ad agosto 2018. In particolare sono stati introdotti i primi collegamenti veloci del mattino che consentono di arrivare a Roma e a Milano entro le 9.20 (con partenza da Milano Centrale alle 6 e da Roma Termini alle 6.15). Inoltre sono stati aggiunti due nuovi collegamenti veloci del primo pomeriggio in partenza da Milano alle 15.15 e da Romaalle 14.10. Le lounge nelle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale e Roma Tiburtina con i loro servizi esclusivi renderanno il viaggio confortevole prima ancora di salire a bordo per assicurare la migliore esperienza di viaggio. Con questa offerta i servizi di Italo risultano ancora piu’ interessanti per i circa 100mila passeggeri in piu’ che, secondo le stime, sceglieranno Italo per viaggiare durante il periodo di chiusura dell’aeroporto Milano Linate.