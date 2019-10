JACK DANIEL’S porta i bartender romani al Bar Convent di Berlino

AL BAR CONVENT DI BERLINO

SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO CON

JACK DANIEL’S

L’Italia sarà rappresentata dai bartender romani di

La Belle Epoque e Black Market Hall

Con l’inizio della stagione autunnale, torna l’appuntamento con la più importante fiera internazionale dedicata al mondo del bartendering e del beverage: il Bar Convent di Berlino (che aprirà le sue porte dal 7 al 9 ottobre). Jack Daniel’s anche quest’anno sarà tra i principali brand protagonisti della fiera, con un’area personalizzata in cui troverà ampio spazio tutta la sua Family of Brand, vetrina per le novità e i prodotti che hanno fatto la sua storia unica e di successo.

Jack Daniel’s accoglierà al Bar Convent Berlin anche i vincitori dell’edizione 2019 di Tennessee Campus, la competition con Masterclass destinata ai bartender che unisce la didattica al game per una brand experience originale e innovativa.

I ragazzi di La Belle Epoque (Saverio Laiacona e Giorgio Colonna), cocktail bar di Frascati, e di Blackmarket Hall (Francesco De Angelis e Erik Jossue Araujo Penafiel), locale romano del rione Monti arrivano a Berlino per proporre le loro creazioni, idee di cocktail esclusivi in cui riporranno tutto il loro estro e la loro creatività, senza dimenticare l’autenticità alla base dello spirito Jack.

Il “team romano” che si è aggiudicato la seconda edizione di Tennessee Campus presenterà le loro proposte a visitatori e tecnici presenti a Berlino nella giornata di mercoledì 9 ottobre.