Karol Modzelewski il padrino di Solidarnosc

L’informazione sulla morte di Karol Modzelewski è stata data domenica sera dal servizio di OKO.press, che aveva già precedentemente ricevuto informazione dell’aggravamento delle sue condizioni di salute.

È uno stato uno storico medievalista, professore ordinario dell’Università di Varsavia, socio corrispondente del PAN (l’Accademia Polacca delle Scienze) e dell’Associazione Scientifica di Varsavia (TowarzystwoNaukoweWarszawskie). Negli anni tra il 1962 e il 1964 Karol Modzelewski ha frequentato il dottorando presso la Facoltà di Storia dell’Università di Varsavia. Dovette abbandonare gli studi dopo aver scritto con Jacek Kuroń la “Lettera aperta al Partito”, in cui criticavano la politica del PZPR. Per aver diffuso questa lettera venne condannato a 3 anni e mezzo di prigione. Dopo il marzo del 1968 fu nuovamente arrestato e fino al 1971 non poté svolgere nessuna attività scientifica.

Modzelewski aveva dato il suo contributo alla coalizione d’intellettuali ed operai su cui era nato il famoso sindacato indipendente polacco “Solidarnosc”, fu proprio lui a chiamare il sindacato con questo nome, divenendone il primo portavoce nel 1980.

Sul piano politico si può dire che Karol Modzelewski è sempre stato un uomo di sinistra, ma non per questo un comunista. Egli fu nemico delle politiche comuniste come di quelle capitaliste:infatti fin dall’inizio ha criticato le riforme economiche condotte da Balcerowicz,con la sua “shock therapy”,e la riforma della trasformazione economica polacca, per gli alti costi sociali che recarono povertà e disoccupazione e per via delle crescenti differenze sociali che sia andavano delineando, che a suo avviso minacciavano la democrazia polacca.

Come uomo accademico pubblicò numerose opere tra cui la più famosa da noi in Italia è “L’ Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana”, Bollati Boringhieri, 2008. Era anche un cultore della storia italiana tanto da pubblicare un libro “La transizione dall’antichità al feudalesimo, in Storia d’Italia, Annali I. Dal Feudalesimo al capitalismo”, Torino, Einaudi, 1978. Modzelewski parlava correttamente italiano e comparve più volte in conferenze nel nostro paese.

Tra il 1989 e il 1991 è stato senatore del Parlamento polacco. Militò inizialmente nel partito di sinistra “SolidarnośćPracy” (Sinistra del lavoro), poi nel 1992 insieme a RyszardBugaj e Aleksander Małachowski fondò il partito “UniaPracy” (Unione del lavoro), di cui fu presidente onorario.

Perla sua carriera ricevette la massima onorificenza polacca venendo così decorato all’Ordine dell’Aquila Bianca (Order OrłaBiałego ).

Tutte le pubblicazioni in italiano di Karol Modzelewski:

– J. Kuroń, K. Modzelewski, Il marxismo polacco all’opposizione, Samona e Savelli, 1969

– La transizione dall’antichità al feudalesimo, in: Storia d’Italia, Annali, 1. Dal Feudalesimo al capitalismo, Torino, Einaudi, 1978

– L’organizzazione dello stato polacco nei secoli X-XIII. La società e le strutture del potere, in “Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo”, Spoleto, 1983

– La storia economica e l’immaginario politico contemporaneo, in “Rivista storica italiana”, 1993

– Dopo il comunismo, dove?, Anabasi, 1993

– Ricordo di Aleksander Gieysztor, in: Il feudalismo nell’Alto Medioevo. “Settimane di studio del Centro Italiano di Studii sull’Alto Medioevo”, 1999, Spoleto, 2000

– La stirpe e la legge, in: “Studi sulle società e le culture del Medioevo”, Roma, 2002

– L’ Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana, Bollati Boringhieri, 2008.

Emiliano Salvatore