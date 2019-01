La Befana e la dea Strenna

Nell’antica Roma, con l’inizio dell’anno nuovo e le celebrazioni a Giano e a Saturno, sappiamo che si usava invitare gente a cena e scambiarsi doni di buon auspicio come ad esempio un vaso bianco con miele, datteri e fichi, affinché l’anno nuovo possa essere dolce; il tutto accompagnato da ramoscelli d’alloro, detti strenne come augurio di fortuna e felicità.Dunque, questo nome strenna, derivava dal fatto che i rami venivano staccati da un boschetto sacro alla dea Strenna, dea d’origine sabina il cui nome significa salute, situato sulla via sacra. La dea aveva uno spazio verde a lei dedicato sul Monte Velia, si credeva che la dea Strenna fosse apportatrice di fortuna e felicità; l’usanza,si dice risalga al re sabino Tazio l’uso di offrire, come dono per il nuovo anno, i rami sacri tagliati dal bosco di Strenna.Infatti,secondo Varrone, l’uso della strenna,era già in uso fin dalla prima fondazione dell’Urbe, quale buon auspicio per il nuovo anno, il ramoscello di una pianta il cosiddetto “arborfelix” che era posto nel bosco sacro alla dea Strenia; dalla quale derivò il termine strenae per i doni di vario genere, anche monete, da scambiarsi nelle festività dei Saturnalia.

Durante le festività del nuovo anno aRoma si aveva l’usanza di fare dolci di marzapane ad immagine della dea e darli ai bambini come segno di buon augurio. Pubblicamente nell’antica Roma, il primo giorno del mese di gennaio “calendae di gennaio” il pontefice offriva a Giano farro con sale e una focaccia fatta con cacio grattugiato, farina, uova e olio per propiziare l’influenza benefica del dio sulla natura e sui futuri raccolti. Quel giorno non era vacanza, anzi gli atti lavorativi avevano un valore rituale, secondo le prescrizioni di Giano che dice, come riporta Ovidio: “Consacrai al lavoro l’anno che appena comincia perché non sia l’intero ciclo ozioso”. (Ovidio, Fasti, il mese di gennaio,).

Secondo Festo, che compose il “De verborumsignificatu” la dea Strenna deriverebbe dal termine greco “strenos” che significa forte, poi inteso anche come salubre. Sempre Festo ci informa che in concomitanza dell’apertura del Mundus,il cui significato è“puro”, “mondo”; esso era unafossa consacrata agli dei Mani, dei degli inferi; cherestava sempre chiusa, tranne nei tre giorni in cui, “mundus patet”, il Mundus è aperto. In questi giorni, in cui si apriva la via di accesso agli inferi, era proibita, secondo Festo, qualsiasi attività ufficiale: non si mobilitavano truppe, non si attaccava battaglia, non si tenevano i comizi, non si potevano arruolare truppe o salpare con le navi salvo casi di grave necessità.L’apertura del “mundus” stabiliva una comunicazione effettiva, visibile, tra i tre mondi (celeste, terreno ed infero), nel luogo stesso dove questi si congiungevano. La pietra che chiudeva l’accesso al mondo sotterraneo dei morti, regno di Plutone e Proserpina, era detta “lapis manalis” perché da lì passavano i Mani, ovvero le anime dei morti buoni, dei “parentes”, delle persone di famiglia dalle quali ci si aspetta protezione e benevolenza anche dopo la morte. Dall’8 Novembreper 3 giorni il Mundus restava aperto “mundus patet”.

La dea Strenna si celebrava in concomitanza la rinascita della terrae in contrapposizione con il regno dei morti dando, quindi, nuova forza vitale e speranza verso il futuro.

Molte tradizioni legate alla dea Strenna,dea della salute e della forza, ancora vivono nelle tradizioni popolari delle zone di campagna. La chiesa ha cercato in tutti i modi di combattere queste tradizioni pagane. La chiesa pare che abbia anche sfruttato l’assonanza del nome greco strix(στρίξ) che significa barbagianni, la parolastrix ha anche dato luogo alla parola stridere. La letteratura greca e romana ci forniscono variesempi di streghe. Già a partire dal IV secolo d.C., l’allora Chiesa di Roma cominciò a condannare tutti riti e le credenze pagane, definendole un frutto di influenze sataniche. Con l’era cristiana le streghe diventano le divinità pagane come Strenna ed Osiride, e altre divinità.Quindi le date coincidenti con le celebrazioni attribuite a Strenna e delle altre divinità pagane furono trasferite alle celebrazioni cristiane.

La figura femminile che coincide con la fine dell’inverno esiste anche in altre civiltà infatti secondo interpretazioni largamente accettate in centro e nord Europa si richiamerebbe alla figura celtica di Perchta, assimilabile ad alcune figure come ad esempio Frigg in Scandinavia, Holda in nord Europa, Bertha in Gran Bretagna, Berchta in Austria, Svizzera, Francia e Nord Italia; è una personificazione al femminile della natura invernale, viene rappresentata come una vecchia gobba con naso adunco, capelli bianchi spettinati, vestita di stracci e scarpe rotte, aleggiando sopra i campi e terreni di notte ne propizia la fertilità, e viene festeggiata nei 12 giorni che seguono il Natale,in coincidenza con l’epifania.

La figura femminile di Strenna, della Befana o delle altre figure mitologiche non hanno nulla a che vedere con l’Epifania ed il suo significato religioso.

Il termine Epifania è comunque un termine greco dal verbo ἐπιφαίνω, epifàino, sostantivo femminile ἐπιφάνεια, epifàneia ovvero : manifestazione. Il termine “epifaino”, prima del cristianesimo, lo si usava per la manifestazione degli dei.

In principio le prime comunità cristiane facevano coincidere l’Epifania con il battesimo di Cristo.

Ma a partire dal III secolo circa, le comunità cristiane del Vicino Oriente associarono il termine Epifania ai tre segni rivelatori di Gesù Cristo, e cioè: l’adorazione dei Magi, il battesimo di Gesù adulto nel fiume Giordano, e il primo miracolo di Gesù avvenuto a Cana. Tuttavia, i primi cristiani di Gerusalemme non festeggiavano il Natale il giorno 25 dicembre: un documento chiamato Itinerarium, opera della pellegrina Egeria, narrerebbe la suggestiva presenza di vescovi cristiani in visita a Betlemme la sola notte del 6 gennaio, più otto giorni di celebrazioni liturgiche successive a questa stessa data, e una festa della Resurrezione di Cristo in primavera.

Origene d’Alessandria, uno dei primi teologi cristiani vissuto nel III secolo, fu primo fra tutti ad individuare nella stella dei Magi un fenomeno astronomico. Origene fu grande studioso dei Vangeli; si convinse che la Stella dei Magi fosse una brillante cometa.

La chiesa, che adatto l’immagine dei Magi ad un simbolismo, dando a loro anche un forte significato teologico infatti: i doni fanno riferimento alla duplice natura di Gesù, quella umana e quella divina. L’oro perché è il dono riservato ai Re e Gesù è il Re dei Re, l’incenso, come testimonianza di adorazione alla sua divinità, perché Gesù è Dio, la mirra, usata nel culto dei morti, perché Gesù è uomo e come uomo è mortale, preannuncio della sua passione.

Secondo una versione “cristianizzata” di una leggenda risalente intorno al XII secolo, i Re Magi, diretti a Betlemme per portare i doni a Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la strada, chiesero informazioni a una signora anziana. Malgrado le loro insistenze, affinché li seguisse per far visita al piccolo, la donna non uscì di casa per accompagnarli. In seguito, pentita di non essere andata con loro, dopo aver preparato un sacco pieno di doni, uscì di casa e si mise a cercarli, senza riuscirci. Così si fermò a ogni casa che trovava lungo il cammino, donando i regali ai bambini che incontrava, nella speranza che uno di essi fosse il piccolo Gesù. Da allora girerebbe per il mondo, facendo regali a tutti i bambini, per farsi perdonare

Quindi condannata dalla Chiesa, l’antica figura pagana femminile della fine dell’anno, fu accettata gradualmente nel Cattolicesimo, come una sorta di dualismo tra il bene e il male. Dando luogo a quanto noi oggi identifichiamo con la befana.

Emiliano Salvatore