La bellezza consapevole: Chirurgia e Medicina Estetica si mostrano in pubblico e senza filtri il 15 febbraio a Roma

Consulenze gratuite, informazione ed intrattenimento ad Infoestetica Day

Al via la prima edizione di Infoestetica Day, il primo evento di informazione sulla Chirurgia e la Medicina Estetica interamente gratuito ed aperto al pubblico, condotto da Erica De Matteis, influencer e Miss Universo Italia 2018, e Giancarlo Loiacono, fondatore di Infoestetica e Infoestetica Mag, la prima rivista tutta dedicata al mondo della chirurgia e medicina estetica.

L’evento si terrà il prossimo 15 Febbraio a partire dalle ore 11.00 a Roma, presso il Museo dell’Arte Sanitaria – Lungotevere in Sassia 3.

Sul palco si alterneranno professionisti del settore, chirurghi plastici e medici estetici che affronteranno i temi caldi delle loro discipline e risponderanno alle domande di tanti curiosi ed appassionati. Mastoplastica, liposcultura, rinofiller, medicina rigenerativa sono tra gli argomenti principali dei talk, a cui si aggiungeranno tante testimonianze di chi si è sottoposto ad interventi e trattamenti, video dimostrativi girati in sala operatoria e molto altro. Chi vorrà potrà prenotare anche consulenze personalizzate gratuite direttamente in loco o sul sito www.infoesteticaday.it. Durante la giornata non mancherà l’intrattenimento a cura degli organizzatori.

Il corpo umano è un tempio da custodire, di cui la bellezza erroneamente viene vista come il biglietto d’ingresso ma, come la medicina del benessere insegna, è in realtà anche specchio di ciò che avviene al suo interno. Nutrizione, estetica, allenamento sportivo, stile di vita sono i tanti ambiti della nostra vita che meritano di essere ben coltivati e che agiscono in sinergia per il benessere della mente oltre che del fisico. La Chirurgia e la Medicina Estetica se ne fanno carico da sempre e tra gli scopi di Infoestetica Day c’è proprio quello di informare il pubblico, anche il più scettico, sui benefici e i falsi miti che le riguardano.

Programma completo su https://infoesteticaday.it/